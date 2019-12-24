مبادرات استثنائية تنعش القطاع العقاري

المصدر: دبي - البيان

أكد ماثيو غريغوري، رئيس المبيعات في «دوبيزل العقارية»، أن دبي تستعد لمعرض إكسبو 2020 بمبادرات استثنائية تنعش القطاع العقاري خلال الحدث وما بعده. وقال إن الكثير من الخبراء تناولوا التوقعات لمستقبل السوق العقاري في دبي في الفترة اللاحقة لمعرض إكسبو، واستناداً إلى ما نعرفه عن الوضع الحالي للسوق، والمعروض المستقبلي، والخطط الموضوعة لاستغلال موقع إكسبو بعد انتهاء الحدث، يمكننا استنتاج وجود تدابير مدروسة لزيادة المردود الاقتصادي للحدث.

وبحسب وكالة «فام» العقارية، من المقرر تسليم 59,800 عقاري في دبي خلال عام 2019، منها حوالي 33,800 في مرحلة الإنجاز النهائية. وأضاف أن حكومة دبي ركزت جهودها على تفعيل قوانين أكثر سلاسة بشأن الملكية العقارية، ومنح التأشيرات المُمدّدة، والتمهيد لإطلاق رهون عقارية ثانوية مبسطة قريباً، وهي مبادرات ستؤدي دوراً هاماً في تحفيز الاستثمار والحفاظ على الزخم الناجم عن انتعاش السياحة حتى بعد انتهاء المعرض العالمي.

وبدورها، ستُساهم قوانين التأشيرات الجديدة التي دخلت مؤخراً حيز التنفيذ، ومن بينها تأشيرة الإقامة لمدة 10 سنوات، في ترسيخ الاستقرار في الدولة وجاذبية إقامة الأعمال فيها، ما سيسهم في تحفيز الاقتصاد الكلي، واستيعاب المعروض الحالي والمستقبلي، وتحسين استقرار أسعار العقارات.

بالإضافة إلى ذلك، تدرس دائرة الأراضي والأملاك في دبي حالياً إدخال مشروع نهج الملكية المجزأة للعقارات، الأمر الذي سينتج عنه طلب دولي أوسع، وبالتالي تنشيط أسعار العقارات، ونأمل في الوصول إلى سعر التوازن للسوق بحلول معرض إكسبو 2020، خاصة وأنّه ثمة 46,000 وحدة إضافية من المقرّر تسليمها بعد يونيو 2020.

جدير بالذكر أن هناك خططاً موضوعة لإعادة تطوير موقع إكسبو ليُصبح الضاحية الجديدة لدبي الجنوب بعد انتهاء الحدث (8,228 وحدة يتم إنشاؤها حالياً)، حيث سيوفر الموقع عدداً كبيراً من المنازل والمدارس ومراكز التسوق الجديدة. وقد بدأت مجموعة الفطيم فعلاً أعمال بناء موقع جديد لمتاجر «آيكيا» و«إيس» في المنطقة المجاورة.

وسترتبط الضاحية الجديدة بباقي الإمارة عبر مشروع خط المترو الجديد، الذي يمرّ على خمسة مواقع سكنية رئيسية جديدة، حيث ستُصبح أسعارها تنافسية بطبيعة الحال.