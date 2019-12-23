«هيرميس»: الإمارات تستعد لطفرة اقتصادية في 2020 بدعم «إكسبو»

المصدر: دبي - عمرو عادل

توقّعت المجموعة المالية هيرميس، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، أن تسجل الإمارات طفرة اقتصادية في عام 2020 بدعم من استضافة معرض «إكسبو دبي» الدولي، والذي طال انتظاره، وهو الحدث الذي يتوقع المسؤولون أن يجذب 25 مليون سائح وزائر.

وذكرت هيرميس، في تقريرها السنوي لعام 2020 والذي يتتبع الأداء المالي والاقتصادي لأحد عشر سوقاً حول العالم من بينها الإمارات، أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الإماراتي سيشهد تسارعاً بشكل هامشي في العام المقبل إلى 3.2%، مقارنة بتقديرات عند 2.7% في العام الحالي و2.4% في 2018.

وتأتي تقديرات هيرميس، أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بارتفاع النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال العام المقبل، إلى نحو 3%، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته منذ 2016. وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بواقع 2.9% في العام المقبل صعوداً من 2.4% في 2019، و1.7% في 2018.