«ميد»: «إكسبو 2020 دبي» يسجّل رقماً قياسياً في التنوّع

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت مجلة «ميد» أن «إكسبو 2020 دبي» سيسجل رقماً قياسياً بين كافة الدورات السابقة من سلسلة «إكسبو» العالمية، وذلك فيما يتعلق بتنوّع الدول المشاركة فيه وجنسيات حاضريه، ذلك أنه من المنتظر مشاركة 192 دولة في فعالياته، كما من المتوقع أيضاً حضور حوالي 25 مليون زائر لمشاهدة الفعاليات، منهم 70% من خارج دولة الإمارات.

ونشرت «ميد» أمس تقريراً خاصاً عن «إكسبو 2020 دبي» بمناسبة بدء العد التنازلي لموعده.

وتطرق التقرير إلى الآثار الإيجابية المتوقع أن تنجم عن الحدث المنتظر، ومنها الأثر الإيجابي على علاقات الإمارات الخارجية بالدول الأخرى، فضلاً عن تأثيره الاقتصادي المحلي المتمثل في تمهيد الطريق نحو المزيد من علاقات الشراكة بين الشركات المحلية ونظيراتها الدولية، وأشار التقرير إلى أنه من المنتظر أن يتمخض الحدث عن سن المزيد من التشريعات الصديقة للأعمال التجارية والتي من شأنها منح دفعة إضافية للاستثمارات العالمية في القطاعات الاقتصادية المحلية.

ثم تحدث التقرير عن التأثيرات المسبقة للحدث، فأكد أنها باتت ملموسة بالفعل، وخاصة في قطاعي الإنشاءات والبنية التحتية، مؤكداً أن الاستعدادات لـ «إكسبو» أحدث بالفعل تحولاً لافتاً في العديد من معالم دبي، ومنها على سبيل المثال «مترو دبي»، والذي تجري حالياً إضافة 7 محطات إلى خطه الأحمر، منها محطة مخصصة لموقع «إكسبو».