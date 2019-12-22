«إيه إس وورلد جروب» موزعاً لتذاكر «إكسبو دبي»

المصدر: دبي- البيان

اختار «إكسبو 2020 دبي» (إيه إس وورلد جروب) المحدودة، العاملة في مركز دبي المالي العالمي كموزع معتمد لتذاكر المعرض الأضخم على مستوى العالم والذي ينعقد من 20 أكتوبر 2020 ولغاية 10 أبريل 2021.

واستضاف المكتب الرئيسي للفعالية مراسم إبرام الاتفاقية التي وقّع عليها كُلّ من سانجيف كوسلا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في (إكسبو 2020 دبي)؛ وساجد بركات، الرئيس التنفيذي لشركة (إيه إس وورلد جروب).

وتُعتبر (إيه إس وورلد جروب) ائتلافاً متنوعاً، يختص في مجالات إدارة الفعاليات والاستشارات والاستثمارات الاستراتيجية، وتتميّز الشركة بمكانة بارزة تجعلها بوابة نحو القارة الأفريقية وتُتيح لها القدرة على لعب دور صلة الوصل بين (إكسبو 2020 دبي) وشرائح كبيرة من الجمهور في كلّ من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وتمتلك الشركة خبرة تزيد عن 15 عاماً من العمل في مجال دعم إدارات ومجالس المراسم الحكومية ومساعدتها على تنظيم وإدارة كافة الجوانب اللوجستية الخاصة بالوفود الرسمية خلال المؤتمرات العالمية والقمم الثنائية أو الدولية، كاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي وغيرها الكثير.

وتهدف الاتفاقية إلى ترويج عروض التذاكر الخاصة بمعرض (إكسبو 2020 دبي) في أفريقيا، كما من شأنه أن يعمل على استقطاب الزوار من كافة أرجاء القارة إلى الحدث الأضخم في تاريخ الوطن العربي على الإطلاق، والذي سيُمثل دفعة هائلة وغير مسبوقة في الآفاق التجارية والاقتصادية بين أفريقيا ودبي.

وقال ساجد بركات، الرئيس التنفيذي لشركة (إيه إس وورلد جروب): «إنّنا فخورون للغاية حيال تعاوننا مع (إكسبو 2020 دبي) واختيارنا كموزع رسمي لتذاكر الفعالية، لأنّنا نؤمن بأنّنا سنتمكن من خلال تواصل العقول وصُنع المستقبل من نشر رؤية ورسالة (إكسبو 2020 دبي) على الصعيد العالمي، مع إيلاء تركيز خاص على كلّ من أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط».

وقال سانجيف كوسلا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في (إكسبو 2020 دبي): «نُدرك بأنّ الحضور الإقليمي القوي لشركة (إيه إس وورلد جروب) سيُسهم في إيصال رسالة (إكسبو 2020 دبي) لجميع أصقاع القارة الأفريقية. وستلعب هذه القارة دوراً محورياً في أولى نسخ (إكسبو) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».