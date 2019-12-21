"إيه إس وورلد جروب" الموزع المعتمد لتذاكر إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن القائمون على معرض "إكسبو 2020 دبي" عن اختيار "إيه إس وورلد جروب" المحدودة (إحدى الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي) كموزع معتمد لتذاكر المعرض الأضخم على مستوى العالم والذي ينعقد من 20 أكتوبر 2020 ولغاية 10 أبريل 2021.

واستضاف المكتب الرئيسي للفعالية مراسم إبرام الاتفاقية التي وقّع عليها كُلّ من سانجيف كوسلا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "إكسبو 2020 دبي"؛ والسيد ساجد بركات، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه إس وورلد جروب".

ويهدف العقد المُبرم بين الطرفين إلى ترويج عروض التذاكر الخاصة بمعرض "إكسبو 2020 دبي" في أفريقيا، كما من شأنه أن يعمل على استقطاب الزوار من كافة أرجاء القارة إلى الحدث الأضخم في تاريخ الوطن العربي على الإطلاق، والذي سيُمثل دفعة هائلة وغير مسبوقة في الآفاق التجارية والاقتصادية بين أفريقيا ودبي.

وتعليقاً على الاتفاق قال السيد ساجد بركات، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه إس وورلد جروب": "إنّنا فخورون للغاية حيال تعاوننا مع ’إكسبو 2020 دبي‘ واختيارنا كموزع رسمي لتذاكر الفعالية، لأنّنا نؤمن بأنّنا سنتمكن من خلال تواصل العقول وصُنع المستقبل من نشر رؤية ورسالة ’إكسبو 2020 دبي‘ على الصعيد العالمي، مع إيلاء تركيز خاص على كلّ من أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وسنحرص على الترويج لمعرض ’إكسبو 2020 دبي‘ من خلال طرح مُختلف العروض المتميّزة التي تُلبي كافة احتياجات الوفود المشاركة من أفريقيا وغيرها من المناطق".

وبصفته أولى فعاليات ’إكسبو‘ العالمية التي تنعقد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يُسجل معرض ’إكسبو 2020 دبي‘ رقماً قياسياً بمشاركة 192 دولة على امتداد فعالياته التي تستمر لفترة 173 يوماً تحت شعار "تواصل العقول وصُنع المستقبل".

وتُعتبر "إيه إس وورلد جروب" ائتلافاً متنوعاً، يختص في مجالات إدارة الفعاليات والاستشارات والاستثمارات الاستراتيجية، وتتميّز الشركة بمكانة بارزة تجعلها بوابة نحو القارة الأفريقية وتُتيح لها القدرة على لعب دور صلة الوصل بين "إكسبو 2020 دبي" وشرائح كبيرة من الجمهور في كلّ من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. وتمتلك الشركة خبرة تزيد عن 15 عاماً من العمل في مجال دعم إدارات ومجالس المراسم الحكومية ومساعدتها على تنظيم وإدارة كافة الجوانب اللوجستية الخاصة بالوفود الرسمية خلال المؤتمرات العالمية والقمم الثنائية أو الدولية، كاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي وغيرها الكثير.

ومن جانبه، قال السيد سانجيف كوسلا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في ’إكسبو 2020 دبي‘: "نُدرك بأنّ الحضور الإقليمي القوي لشركة ’إيه إس وورلد جروب‘ سيُسهم في إيصال رسالة ’إكسبو 2020 دبي‘ لجميع أصقاع القارة الأفريقية. وستلعب هذه القارة دوراً محورياً في أولى نسخ ’إكسبو‘ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. إنّنا فخورون للغاية حيال حصول كلّ دولة على جناحها الخاص، الأمر الذي يحصل للمرة الأولى في تاريخ فعاليات ’إكسبو‘ العالمية على الإطلاق؛ وهي خطوة تضمن أن يكون لكلّ دولة، بما فيها تلك الأفريقية، منصتها الخاصة لاستعراض منجزاتها وطموحاتها وثقافاتها. ونظراً للموقع الاستراتيجي الذي تمتاز به دبي على تقاطع الطرق بين أفريقيا وبقية أنحاء العالم، نتوقع إقبالاً كبيراً من زوار هذه القارة لحضور أكبر استعراض عالمي للذكاء والتميّز البشري على الإطلاق".

يُشار إلى أنّ ’إيه إس وورلد جروب‘ ستقوم بترويج عدد من الباقات والعروض الخاصة للوزارات الحكومية وغرف التجارة والجامعات والشركات الخاصة وغيرها.

ومن ناحيةٍ أخرى، قال السيد بركات: "يأتي معرض ’إكسبو 2020 دبي‘ في ظل تحسن الأداء الاقتصادي العام للقارة ككل، ومع تطلّع حوالي 1.3 مليار نسمة ممّن يعيشون في 54 دولة نحو منطقة الخليج بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، لاغتنام الفرصة التجارية والاقتصادية والسياحية والتعليمية".

يقع المكتب الرئيسي لشركة ’إيه إس وورلد جروب‘ في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، كما تملك مكاتب فرعية في كلّ من باريس وداكار. وتختص المجموعة في مجالات تنظيم القمم الدولية ورحلات الأعمال التجارية والفعاليات والمبادرات السياحية في جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وتمتلك سجلاً حافلاً من التعاون مع الحكومات والمؤسسات الخاصة على امتداد القارات الثلاث.

وأشار السيد بركات، في سياق توضيحه لاستراتيجية التسويق التي تضعها ’إيه إس وورلد جروب‘ لبرنامج مبيعات تذاكر ’إكسبو 2020 دبي‘، إلى عزم الشركة استهداف الدول في غرب أفريقيا، بما فيها السنغال ومالي وغينيا كوناكري وموريتانيا وساحل العاج وبوركينا فاسو وتوغو وبنين والنيجر، فضلاً عن مجموعة من دول أفريقيا الوسطى مثل الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية والغابون وغيرها من الدول الأفريقية الفرانكفونية، وذلك من خلال العديد من القنوات الموثوقة التي تُديرها الشركة على امتداد غرب ووسط أفريقيا لتعزيز أطر التعاون فيما بين الشركات وبين الشركات والمستهلكين على حد سواء.

ومن خلال قدرتها الواسعة وعالمية الطراز على إشراك العملاء والتفاعل معهم، ستحرص ’إيه إس وورلد جروب‘ على الاستفادة من شبكاتها الواسعة من المبيعات والخدمات واللوجستيات في أفريقيا، وذلك بغية تعزيز مبيعاتها من تذاكر معرض ’إكسبو 2020 دبي‘ إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، وبالتالي مساعدة أحدث نسخ ’إكسبو‘ العالمية على تحقيق هدفها باستقبال ما يصل إلى 25 مليون زائر على مدار 173 يوماً.

واختتم بركات قائلاً: "من موقعها الرائد في مجال تيسير الأعمال في أفريقيا، تعتزم ’إيه إس وورلد جروب‘ لعب دور محوري في جمع شمل مختلف الدول على أرض معرض ’إكسبو 2020 دبي‘، من خلال الفرص المتبادلة التي تُغطي مجالات الاستثمارات المالية والتكنولوجيا والثقافة والفنون والعلوم والتعليم وغيرها من ميادين الأنشطة الإنسانية".