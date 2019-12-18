إثيوبيا تعلن مشاركتها رسمياً في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلن جيروساليم أمدماريم تاديسي، القنصل العام لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بدبي، رسمياً عن مشاركة إثيوبيا في «إكسبو 2020 دبي»، وذلك وفقاً لبيان رسمي أصدره أول من أمس.

وأفاد تاديسي في بيانه بأن إثيوبيا تهدف من مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي» إلى إبراز إمكاناتها في قطاعات الاستثمار، والتجارة والسياحة، وأضاف أن شعار الجناح الإثيوبي في الحدث سيكون «إثيوبيا أرض الأصول والفرص».

وذكر تاديسي أن هذا الإعلان يأتي عقب التدشين الرسمي لبرنامج مشاركة إثيوبيا في الحدث، والذي جرى بتاريخ الخميس الماضي الـ 12 من ديسمبر، 2019، بفندق «حياة ريجينسي»، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وبحضور السفير ميسجانو أريغا موتش، وزير الدولة للتجارة والصناعة ومفوضية «إكسبو 2020»، موسى الهاشمي، كبير مستشاري المكتب العام لـ«إكسبو 2020»، وعمر خان، مدير المكاتب الخارجية في «غرفة دبي»، وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات.

وأوضح تاديسي أن الحكومة الإثيوبية قد أسست لجنة تسيير وطنية لتسهيل مشاركة إثيوبيا في «إكسبو 2020 دبي». وذكر تاديسي أن إثيوبيا اختارت «الفرص» ليكون موضوع شعار جناحها في الحدث، فضلاً عن اختيار موقع الجناح في منطقة «الفرصة»، وذلك لأن الفرصة تقع في موضع القلب من التطور.