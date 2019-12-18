«إكسبو 2020 دبي» يوفر فرصاً لقطاع السياحة البيروفي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمهورية بيرو، عن تنفيذ استراتيجيات طموحة لاستقطاب السياح من دولة الإمارات والمنطقة خلال مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي، في ضوء توقعات باستضافة الحدث العالمي لأكثر من 25 مليون زائر خلال ستة أشهر. وقال إدواردو فيريروز المفوض العام لبيرو في إكسبو 2020 دبي: «يسعدنا الترويج لمعالم بيرو الفريدة أمام السياح في هذا الجزء من العالم.

حيث تعتبر دبي، بوصفها مدينة تحتضن أكثر من 200 جنسية، المنصة المثالية التي تتيح لنا تسليط الضوء على عروضنا وتجاربنا ذات القيمة المضافة.

ويعد اقتصاد بيرو الأسرع نمواً في أمريكا اللاتينية خلال العقد الأخير. كما تُصنف بيرو بين أهم وجهات السفر للسكان من دولة الإمارات والمنطقة». ويعتزم جناح بيرو في إكسبو 2020 استعراض ثروة هائلة من الثقافات والتقاليد. وكانت حكومة بيرو أطلقت مؤخراً خططها للمشاركة في إكسبو 2020 دبي.