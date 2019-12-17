شرطة دبي تدرب مجندي الخدمة الوطنية لتأمين إكسبو 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

باشر مجندي الخدمة الوطنية تدريباتهم مع شرطة دبي استعدادا لتأمين إكسبو 2020 دبي ، من خلال الدورات التدريبية التي تنظمها شرطة دبي، في مركز دبي لأمن الطيران المدني في الإدارة العامة لأمن المطارات، للدفعة الأولى من مجندي الخدمة الوطنية .

وأكد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بشرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي مجندي الخدمة الوطنية اهتماما بالغا، كونهم يمثلون جيل المستقبل الذي تحرص على تأهيله وتمكينه وتعوّل عليه لتحقيق الأهداف الوطنية وزيادة الإنتاجية، والوصول بكافة قطاعات الدولة نحو الريادة العالمية.

وقال اللواء طيار ابن ثاني، أن تدريب هذه الدفعات وإلحاقهم للعمل في شرطة دبي وتدريبيهم، ليصبحوا شركاء مع شرطة دبي في تأمين فعالية إكسبو 2020، يعد واجبا وطنيا في المقام الأول، ومن شأنه أن يعود بالنفع على المواطن والمؤسسة والدولة مستقبلا.

وأضاف اللواء طيار ابن ثاني، أن انعقاد هذه السلسة من الدورات تأتي في إطار مواكبة استراتيجية الدولة نحو تمكين الكوادر الوطنية ورفدها بالمهارات التخصصية والمهنية، وضمن علاقات الشراكة والتعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والهيئة العامة للخدمة الوطنية والاحتياطية في القوات المسلحة، حيث شرع المجندون اليوم في بدء استعداداتهم ضمن خطة برامجية تدريبية منظمة تستمر حتى بدء معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه الدولة في أكتوبر القادم.

وأوضح اللواء طيار ابن ثاني، أن البرنامج التدريبي الذي سيلتحق فيه المجندون في مركز دبي لأمن الطيران المدني، سيمد المجندين بالمعرفة والعلم فيما يختص بإجراءات التفتيش الأمني المعمول بها، وسيحصلون بعد إنهائهم البرنامج وساعات التدريب على شهادة معتمدة من المركز، وشهادة ترخيص لمزاولة العمل على أجهزة الأشعة السينية، ويتمكنون بموجب كل ذلك من العمل كمفتشين أمنيين في مجال تأمين المطارات، وكذلك تأمين الحدث، هذا إلى جانب إلحاقهم خلال العام ذاته بمحاضرات وورش عمل وتمارين وتدريبات مختلفة، كما أن المجندين سيعكفون على مدار العام على تنفيذ سيناريوهات تحاكي التشغيل الفعلي لحدث إكسبو 2020، الحدث العالمي الضخم.

وينظم مركز دبي لأمن الطيران المدني المركز الإقليمي المعتمد في الشرق الأوسط من منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب، دورات متخصصة للدفعة الأولى لمجندي الخدمة الوطنية وذلك على مدار أسبوعين، وبمشاركة 20 مدرباً معتمداَ من المركز.