عبوات بيبسي مصممة خصيصاً لإكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

أعلنت شركة "بيبسيكو" عن خطوة جديدة في شراكتها مع إكسبو 2020 دبي من خلال الكشف عن مجموعة مميزة ذات إصدار محدود من عبوات بيبسي تحمل العلامتين التجاريتين لبيبسي وإكسبو 2020 وتحتفي بالموضوعات الثلاث التي يقوم عليها.

وسيتم تقديم هذه العبوات التي تحمل "شعار إكسبو 2020" مع رسوم توضيحية نابضة بالحياة، في عدد من الأسواق الرئيسية للمساعدة في تعريف الجمهور العالمي بهذا الحدث الضخم والمساهمة في الوصول إلى 25 مليون زيارة من المتوقع أن يحققها الحدث الأروع في العالم.

وتتميز التصاميم الثلاثة، التي تمثل أول دفعة تطلقها بيبسيكو ضمن مجموعة من التصاميم التي تحمل العلامتين التجاريتين، بألوان ورسوم ترمز إلى موضوعات إكسبو 2020 الثلاثة، والمتمثلة في الفرص والتنقل والاستدامة.

وسيتمكن الجمهور من شراء هذه العبوات ذات الإصدار المحدود من المتاجر والمطاعم في العديد من البلدان في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستكون دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة يبدأ فيها بيع هذه العبوات في ديسمبر الحالي .. كما ستزين هذه التصاميم الجديدة أسطولا من شاحنات التوزيع التابعة لبيبسيكو في دولة الإمارات إلى جانب شعار إكسبو 2020 دبي.

وانسجاما مع التزام إكسبو 2020 وبيبسيكو المشترك بالاستدامة، تم تصنيع هذه العبوات محدودة الإصدار بالكامل من الألمنيوم، مما يضمن إمكانية إعادة تدويرها كليا. كما تتماشى هذه الخطوة مع أهداف بيبسيكو في مجال الاستدامة والاقتصاد الدائري. جدير بالذكر أن شركة بيبسيكو قد التزمت بتصميم جميع عبواتها بحيث تكون قابلة لإعادة التدوير أو التحول إلى سماد أو التحلل بحلول عام 2025.

وقال يوجين ويليامسون، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا: "نحن سعداء للغاية بأن نكون شريكا أول لإكسبو 2020 دبي، وعبوات الإصدار المحدود هذه ما هي إلا مجرد بداية مشاركة بيبسيكو في الحدث الأروع في العالم. وتتماشى رؤية إكسبو 2020 وموضوعاته الثلاثة وهي الفرص والتنقل والاستدامة، بشكل مثالي مع أجندتنا ورؤيتنا العالمية (الفوز الهادف). وقد وضعنا بعض الخطط الرائعة لعام 2020، ونتطلع قدما إلى نشر المزيد من المعلومات حول هذا الأمر في الأشهر المقبلة".

من جانبه، قال سانجيف كوسلا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في إكسبو 2020 دبي: "ستساهم شراكتنا هذه مع بيبسيكو في نشر رسالة إكسبو 2020 على نطاق واسع، والتي تتمثل في أننا عندما نتعاون معا، سنكون قادرين على بناء مستقبل أفضل للجميع .. ونلتزم، من خلال تقديم تجارب ملهمة، بتشجيع الملايين من زوار إكسبو 2020 على أخذ زمام المبادرة والمساهمة في فتح آفاق أوسع لتقدم البشرية. نحن متحمسون للعمل مع شريك يمكنه إيصال صور مؤثرة مستوحاة من إكسبو لجذب اهتمام الزوار المحتملين وتشجيعهم على القدوم وعيش تجربة الحدث الأروع في العالم".

وحول تصميم عبوات (بيبسيكو - إكسبو 2020 دبي) تعكس التصاميم الثلاثة، التي تتميز كل منها برسوم توضيحية نابضة بالحياة، رؤية مستقبلية لقصة فريدة تستند إلى ثقافات وتجارب وخلفيات متنوعة. وستظهر هذه الهوية البصرية، التي تم إبداعها من قبل فريق التصميم لدى بيبسيكو، في البداية على مجموعة ذات إصدار محدود من عبوات بيبسي المقرر توزيعها في جميع الأسواق الرئيسية في المنطقة.

وقال ماورو بورشيني، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للتصميم في شركة بيبسيكو: "على الرغم من أنها تتشارك التصميم الدائري ذاته الذي يمثل نافذة نحو المستقبل، إلا أن التصاميم الثلاثة للعبوات تتميز بألوان مختلفة يرمز كل منها إلى أحد الموضوعات التي يقوم عليها إكسبو 2020، والمتمثلة في الفرص والتنقل والاستدامة .. ونحن متحمسون للغاية للمساهمة في تحفيز الحوار حول إكسبو 2020 على مستوى العالم من خلال توزيع هذه العبوات التي تتميز بتصميم ملهم وجذاب".

وبيبسيكو هي شريك إكسبو 2020 دبي الرسمي للمشروبات والوجبات الخفيفة. وسواء قبل انطلاق الحدث أو أثناء انعقاده، ستسخر بيبسيكو تشكيلة المنتجات القوية والمتنوعة للعلامات التجارية التابعة لها لضمان وصول شعار إكسبو 2020 دبي وموضوعاته إلى ملايين العائلات حول العالم وخلق 25 مليون ابتسامة إضافية مع كل رشفة وكل لقمة لزوار إكسبو 2020.