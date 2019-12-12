«إكسبو 2020» إنجاز جديد لسجل «المركز الأول»

المصدر: دبي – بشار باغ

تمضي جميع الخطط والمشاريع المرتبطة بإكسبو 2020 دبي وفق الجدول الزمني المحدد، ويأتي ذلك بفضل تكاتف جهود مختلف الجهات المعنية بالحدث مع تنسيق حثيث للاعتناء بأدق التفاصيل لتنظيم أحد أهم الأحداث العالمية وتحقيق إنجاز جديد إلى سجل دبي الذي لا يحمل في صفحاته إلا عنوان المركز الأول، وتنظيم النسخة الأنجح والأكثر إبهاراً في تاريخ الحدث الدولي.

ويكتسب إكسبو 2020 مع اقتراب موعد انطلاقته زخماً دولياً واسعاً في ظل مشاركة 192 دولة بأجنحة مستقلة لأول مرة في تاريخ معارض إكسبو الدولية، ودشنت العديد من الدول أعمال الإنشاء الخاصة بأجنحتها، فيما بدأت دول أخرى تخطيط كافة البرامج والفعاليات والأنشطة التي ستقدمها لملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم خلال فعاليات إكسبو 2020، كما أطلقت العديد من الأجنحة حملات تسويق واسعة لتسليط الضوء على أجنحتها في إكسبو 2020 بالتزامن مع تنظيم ندوات وورش عمل لتعريف المستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين بالفرص الواعدة التي يوفرها هذا الحدث الدولي.

كما بدأت أنظار المجتمع الدولي، وخاصة قطاع المعارض والفعاليات، بالاتجاه نحو إكسبو 2020 مع الإعلان عن استقطابه لحزمة من الفعاليات المحلية والدولية الكبرى التي سيحتضنها مركز دبي للمعارض الواقع في أرض الحدث، ويأتي في مقدمة هذه الفعاليات «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020» التي سيشارك فيها عدد كبير من رؤساء الحكومات ومسؤولي الدول، بحضور 100 ألف مشارك، منهم 10 آلاف مسؤول و30 منظمة دولية و600 مفكر وخبير.

كما سيستضيف الحدث القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، فضلاً عن المنتديات العالمية للأعمال لدول أفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول الآسيان، ومؤتمر غرف التجارة العالمية 2021.

تميز

ويسجل موقع إكسبو يومياً إنجازات إنشائية جديدة مع وصول أعمال بناء المرافق والأبنية الرئيسية إلى مراحل متقدمة، حيث تم اكتمال جميع الأعمال الإنشائية الرئيسية بشكل كامل، بما يشمل البنية التحتية التي أنجزت بنسبة 100% مع وجود بعض الأعمال المجدولة للفترة التي تسبق انطلاق فعاليات الحدث، التي تشمل وضع الطبقات الأخيرة من الأسفلت ووضع العلامات والإشارات الطرقية.

واكتملت الأعمال الإنشائية في ساحة الوصل التي تشكل المنطقة المركزية في الموقع بشكل كامل، فيما يجري حالياً تركيب الألواح على هيكل القبة، التي ستنعكس عليها العروض الضوئية خلال الحدث، كما يجري تركيب أجهزة العرض الضوئي، وبحسب الجدول الزمني، سيتم الانتهاء من إنجاز ساحة الوصل بشكل كامل في أبريل المقبل، بما يشمل جميع مكوناتها من توصيلات كهربائية وضوئية ومرافق وحدائق ومسطحات مائية وغيرها.

استدامة

وسيتم إنجاز جميع الأعمال الإنشائية لأجنحة موضوعات التنقل والاستدامة والفرص بنهاية العام الجاري، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الأعمال الداخلية في هذه الأجنحة ونقل المعروضات ومواد العرض الخاصة بكل جناح، وبحلول أبريل 2020 سيتم الانتهاء من جميع هذه الأجنحة على أن تنطلق بعدها عملية التشغيل التجريبية لغاية سبتمبر المقبل.

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وشهد شهر مايو الماضي الإعلان عن اكتمال الأعمال الإنشائية في مناطق الموضوعات الـ 3، والتي تضم 86 مبنى متعدد الاستخدامات تتوزع على 3 بتلات هي الفرص والاستدامة والتنقل، التي تمثل الموضوعات الثلاثة لإكسبو 2020 دبي، وتم تسلم شهادات إنجاز من بلدية دبي.

ويتم حالياً الانتهاء من التصاميم الداخلية بالتعاون مع الدول التي توجد أجنحتها ضمن أبنية المناطق، على أن يتم الانتهاء من جميع التصاميم وتنفيذها بحلول يوليو 2020، بالإضافة إلى فترة الاختبارات التشغيلية بعد إنجاز أعمال التصميم لغاية سبتمبر، ويشمل ذلك الأجنحة المستقلة التي تقوم الدول ببنائها، والتي تصل إلى 84 جناحاً، وبدأت ما يقارب 30 دولة إنشاءات أجنحتها في حين لا تزال أجنحة بعض الدول الأخرى في مرحلة التصميم، كما باشرت طيران الإمارات وإينوك وموانئ دبي العالمية بناء أجنحتها.

وسيتم الإنجاز الكامل لكل من قرية إكسبو ومركز دبي للمعارض ومركز التسوق، التي تقع جميعها خارج المنطقة المسورة لإكسبو 2020، بحلول شهر فبراير 2019، وتضم قرية إكسبو التي يتولى مركز دبي التجاري العالمي تطويرها 2200 وحدة سكنية ستخصص للإيجار بشكل كامل للمشاركين في إكسبو 2020 خلال فعاليات الحدث على امتداد 6 أشهر.