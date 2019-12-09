رجل اعمال إماراتي لـ"البيان": "إكسبو 2020" سيحقق استقرار السوق العقاري

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

توقع رجل الأعمال الإماراتي حمدان عبد اللطيف الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات مصطفى بن عبد اللطيف للاستثمارات أن ينعش معرض أكسبو 2020 سوق العقارات، مؤكدا أن المعرض سيضع دبي على الخارطة العالمية، ليس فقط في الفترة السابقة للحدث وخلاله، ولكن أيضًا في السنوات التي تليه، بحيث ستظل صورة دبي الإيجابية في أذهان سكان العالم لسنوات طويلة قادمة، وهو ما سيحمل بالتأكيد تأثيرات إيجابية بعيدة المدى على مخططات الناس المتعلقة بالانتقال إلى دبي والاستقرار فيها، ما سيحقق في نهاية المطاف الاستقرار الذي يحتاج إليه السوق العقاري.

ويتمتع حمدان بخبرة تزيد على 23 عاماً في مختلف مجالات الأعمال ولديه سجل حافل في نمو الأعمال، حيث ساهم ببناء منصة قوية للأعمال التجارية من خلال الاعتماد على الأساسيات والخدمات المصرفية للكفاءات الجوهرية مع التخطيط للنمو من خلال تنويع مصادر الدخل والاستثمار في نطاقات الإمكانات.

وتعمل المجموعة التي تضم 9 شركات في ثلاثة قطاعات أساسية وهي التجارة والعقارات والبناء، بالإضافة إلى الاستثمار، وأضاف إليها أخيرا قطاع تجارة التجزئة، للسلع الاستهلاكية سريعة التداول، بهدف تعزيز شبكة التوزيع وإضافة علامات تجارية جديدة ومميزة إلى أسواق الدولة، مثل العلامة التجارية فاليرا وهي عبارة عن مجموعة سويسرية احترافية لتصفيف الشعر وتشمل مجففات الشعر ومنتجات تصفيف الشعر وملحقاتها.

كما تم تقديم شركاته الحلول التكنولوجية لاستكمال مجموعة واسعة من مكونات مركز البيانات والبنية التحتية، فضلا عن امتلاكه علامات تجارية رائدة في مجال التأمين المادي العالي الاحترافية والحلول الأمنية المتكاملة وأتمتة المكاتب، كما أنجز عدداً من المشاريع البارزة في حلول اللافتات التوجيهية.

واستكمل أخيرا بناء 132 شقة، على أحدث طراز في قرية جميرا بالإضافة إلى مشاريع أخرى مماثلة في طور الإعداد.