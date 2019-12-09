«إينوك» تطلق منتجات وتذكارات «إكسبو» عبر «زووم»

المصدر: دبي - البيان

بدأت «مجموعة إينوك» شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي بيع منتجات إكسبو الرسمية المرخصة في متاجر «زووم» التابعة لها.

وبذلك أصبح بإمكان العملاء شراء منتجات تذكارية مستوحاة من الحدث الدولي تتضمن المشابك والشعارات المغناطيسية وسلاسل المفاتيح والدفاتر والأكواب والقهوة وألواح التمر وصابون حليب النوق.

وتم تصنيع وتوريد جميع المنتجات من قبل شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجلة في برنامج الترخيص ومبيعات التجزئة من إكسبو 2020 دبي، حيث يتوفر أكثر من 5 آلاف منتج مميز قبيل انطلاق إكسبو 2020 دبي وخلال فعالياته الممتدة من 20 أكتوبر 2020 حتى 10 أبريل 2021.

وسيتم بيع منتجات إكسبو 2020 خلال المرحلة الأولى ضمن 35 متجراً من متاجر «زووم» يقع 28 منها في محطات خدمة إينوك و5 متاجر مستقلة في دبي وإمارات أخرى إضافة إلى متجرين ضمن محطات مترو دبي.

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يسرنا مواصلة العمل على إثراء شراكتنا مع إكسبو 2020 دبي انطلاقاً من شعار «إلهام من الطاقة» ومن خلال شبكتنا الواسعة من منافذ التجزئة التي استقبلت حتى اليوم أكثر من 100 مليون عميل خلال عام 2019 فقط.

من جانبها قالت أنيتا تشاندلر مدير إدارة الترخيص ومبيعات التجزئة لدى إكسبو 2020 دبي: يعد برنامج الترخيص ومبيعات التجزئة جزءاً لا يتجزأ من جهود إكسبو 2020 لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفرصة للجماهير المحلية وملايين الزوار من جميع أنحاء العالم الذين سيحضرون الحدث الأروع في العالم على مدى ستة أشهر للحصول على المنتجات والهدايا التي تعبر عن الثراء والتنوع الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة ويسرنا أن تنضم متاجر زووم إلى شبكة البيع بالتجزئة لتعريف عملائها بالمنتجات التي تحمل العلامة التجارية لإكسبو 2020 دبي.