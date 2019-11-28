نجيب العلي: «إكسبو 2020 دبي» سيكون حدثاً لا يُنسى

المصدر: دبي ــ بشار باغ

أكد نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020»، أمام اجتماع الجمعية العمومية الـ 166 للمكتب الدولي للمعارض المنعقدة في باريس أن «إكسبو دبي»، الذي يفتتح أبوابه بعد 11 شهراً سيكون حدثاً لا يُنسى في تاريخ معارض إكسبو الدولية.

ولفت العلي إلى أن إكسبو 2020 يحظى بدعم ضخم من قيادة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن مواصلة المبادرات خلال مسيرة التحضير للحدث، بهدف تعزيز تفاعل الجمهور والزوار المتخصصين، بما يشمل تلك المرتبطة بمجالات الفنون والتصميم.

ونشر حساب المكتب على وسائل التواصل صوراً متنوعة لموقع إكسبو 2020 تظهر المراحل المتقدمة التي تم تحقيقها، وأظهرت إحدى الصور لوحات الطاقة الشمسية، التي يتم وضعها على سطح سقف جناح الاستدامة.

وخلال الاجتماع، وافق أعضاء المكتب الدولي للمعارض على تعيين ديمتري كيركينتزيس أميناً عاماً للمكتب بدءاً من شهر يناير 2020 خلفاً لفينسنت جونزاليس لوسرتاليس، الذي تولى المنصف لـ 27 عاماً. وسيقام إكسبو 2020 دبي بمشاركة 192 بلدا، ومن المتوقع أن يشهد 25 مليون زيارة.

ويشمل الحدث الدولي عرض أفضل ما في العالم من إبداعات وابتكارات وتقنية وثقافة وفنون وعمارة وغير ذلك الكثير، بالإضافة إلى التعرف على استكشاف الوسائل التي يمكن للإنسانية أن تشكل بها ملامح مستقبل أفضل من خلال شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".