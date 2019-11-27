مركز دبي المالي العالمي يستضيف مؤتمراً بشأن مستقبل القطاع خلال «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي عزمه استضافة المؤتمر الإقليمي الأبرز في القطاع المالي، وذلك في مركز دبي للمعارض خلال «إكسبو 2020 دبي» بين 20 أكتوبر 2020 و10 أبريل 2021.

وتجمع الفعالية البارزة، التي ينظمها المركز المالي على مدى يومين تحت عنوان: «مستقبل القطاع المالي»، أهمّ القادة العالميين والمعلّقين الاقتصاديين إلى جانب طيف واسع من صُناع التغيير العالميين والمحليين على حد سواء.

ويكشف المؤتمر، الذي يتطرق لأحدث التوجهات في القطاع المالي، النقاب عن فرص نمو الأعمال التي تزخر بها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، كما سيتناول عدداً من الاستراتيجيات الرامية إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية غير المستغلة التي توفرها المنطقة.

جاذبية اقتصادية

كما يستعرض المؤتمر المستقبل الواعد الذي تمثله كلّ من دبي ومركز دبي المالي العالمي بوصفهما منصة انطلاق للنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وتشهد المنطقة، التي تضم 72 دولة ويقطن فيها حوالي 3 مليارات نسمة مع ناتج محلي إجمالي اسمي بقيمة 7.7 تريليونات دولار أمريكي، زيادة غير مسبوقة في جاذبيتها الاقتصادية، لا سيّما في ضوء معدلات النمو المتواصلة التي تشهدها.

وفي ظل تمتع 70% من سكان المنطقة بإمكانية وصول محدودة أو منعدمة إلى الخدمات المالية، ستطرح الفعالية المزيد من فرص التعاون بين الخبراء المتخصصين بغية تقديم الحلول للتحديات المالية الماثلة أمامهم.

ابتكار

وانسجاماً مع الشعار الرئيسي لإكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل»، يركّز المؤتمر الذي يمتد ليومين على مواضيع تضم أجندة الابتكار الخاصة بحكومة دبي، وآخر التطورات في القطاع الاقتصادي، ورؤية مركز دبي المالي العالمي الرامية إلى إعادة رسم ملامح المشهد المالي.

وبالإضافة إلى ذلك، تسلط الفعالية الضوء على الدور الذي يلعبه المركز في عملية التحول التي يشهدها المشهد المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فضلاً عن رعاية الإبداع والتعاون والابتكار.

قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نرى في هذا المؤتمر البارز، الذي من المقرر أن ينعقد خلال «إكسبو 2020»، إنجازاً مهماً وجزءاً من رحلتنا المتواصلة نحو رسم ملامح مستقبل القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والعالم كله.

وتُعتبر هذه المنطقة واحدة من أسرع أسواق العالم نمواً، ما يُسهم في اكتسابها جاذبية متزايدة على نحو غير مسبوق، لا سيّما في ظل النمو القوي الذي تسجله والفرص الاستثمارية المهمة التي تُمثلها».

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «نحن سعداء باستضافة مؤتمر مستقبل التمويل، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، في مركز دبي للمعارض الموجود في موقع إكسبو 2020 دبي.

سيكون إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وسيعرض أروع الأفكار من أنحاء العالم في إطار أكبر استعراض عالمي لإنجازات الإنسانية. وعبر هذا المؤتمر البارز، سيركز مركز دبي المالي العالمي على الابتكار في قطاع مهم للغاية، من أجل إتاحة فرص جديدة وتحقيق الرخاء لملايين الناس».