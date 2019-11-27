8 مليارات تجارة الإمارات وإيرلندا 2019

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

أكد آيدان كرونين، سفير إيرلندا لدى الدولة، مشاركة بلاده في معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث سيكون أمامها العديد من الفرص للترويج لجهودها في مجال الابتكار أمام الملايين من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً للصلات التجارية، والأكاديمية، والسياحية التي تربط البلدين.

وأضاف، في تصريحات لــ «البيان الاقتصادي» على هامش فعالية مع شركات السياحة والسفر المحلية والإيرلندية، أن «إكسبو دبي» سيتيح لإيرلندا منصة عالمية، تستعرض من خلالها نفسها، بوصفها مركزاً دولياً للابتكار ضمن الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة، التي تضم 500 مليون شخص، إلى جانب كونها وجهة لعدد من الأعمال المرتبطة بالتكنولوجيا والشركات الناشئة ورواد الأعمال، موضحاً أن أول إكسبو في المنطقة سيوفر لإيرلندا فرصة للوصول إلى أسواق جديدة.

تبادل تجاري

وأكد أن الإمارات تشكّل ثاني أكبر سوق تصدير لإيرلندا في العالم العربي بعد السعودية، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 6.5 مليارات درهم مع نهاية العام الماضي، ونأمل بلوغه8.1 مليارات درهم مع نهاية العام الجاري 2019.

وأشار إلى أن الإمارات تعد واحدة من أكبر الأسواق السياحية التي تستهدفها بلاده، لا سيما أن السياح من الإمارات يتصدرون زوار إيرلندا من دول الخليج الذين وصل عددهم إلى 70 ألف سائح في العام الماضي منهم 45 ألف سائح إماراتي أو ما نسبته 60%.

وسجلت صادرات إيرلندا من الألبان إلى الإمارات رقماً قياسياً بواقع 113 مليون درهم خلال النصف الأول، في الوقت الذي شهدت فيه الصادرات ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 80% بين عامي 2010 و2018، وفق مجلس الأغذية الأيرلندي (بورد بيا).

وزاد حجم صادرات الألبان من إيرلندا إلى الإمارات بنسبة 23% لتصل إلى أكثر من 11.400 طن بين شهري يناير ويوليو الماضيين. كما ارتفعت قيمة الصادرات من 102 مليون درهم في النصف الأول من عام 2018 إلى 113 مليون درهم هذا العام.

رحلات جوية

وتوقّع كرونين زيادة كبيرة في أعداد السياح الإماراتيين خلال السنوات المقبلة، لا سيما بعدما أصبح مواطنو الإمارات قادرين على الدخول إلى إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتباراً من فبراير 2018، إضافة إلى وجود رحلات جوية منتظمة بين البلدين تصل إلى 21 رحلة أسبوعياً لشركتي «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران».

وأشار إلى أن «الاتحاد للطيران» تسيّر 7 رحلات من أبوظبي إلى إيرلندا أسبوعياً بمعدل رحلة يومياً، ويرتفع عدد هذه الرحلات إلى 11 رحلة في الصيف والذي يعد موسم الذروة، بينما تسيّر طيران الإمارات 14 رحلة أسبوعياً من دبي إلى إيرلندا بمعدل رحلتين يومياً.

وأظهرت تقارير «طيران الإمارات» زيادة 17% على أساس سنوي في إجمالي عدد الرحلات التجارية من الإمارات إلى إيرلندا عبر مسار دبي الجوي، فيما أظهرت تقارير «الاتحاد للطيران» زيادة 14% على أساس سنوي في إجمالي عدد الرحلات التجارية عبر مسار أبوظبي الجوي خلال الفترة ذاتها، وكشفت شركة «دناتا للسفريات» عن تحقيقها زيادة 63.5% على أساس سنوي في عدد الزوار من الإمارات إلى إيرلندا، وذلك منذ الإعلان عن إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة السفر إلى إيرلندا.

وقال آيدان كرونين، إن السفارة الأيرلندية في أبوظبي تعمل جاهدة على ترسيخ المكانة الإيجابية لإيرلندا في الإمارات بوصفها وجهة رائعة، سواء للسياحة والاستجمام أو الاستثمار والقيام بالأعمال التجارية أو الدراسة والتعلم.

150 شركة

أكد سفير إيرلندا لدى الإمارات، أن عدد الشركات الإيرلندية العاملة في الدولة يصل إلى نحو 150 شركة معظمها في دبي، مبيناً أن عدد الإيرلنديين المقيمين في الإمارات يتجاوز 100 ألف، فيما تعمل الدولتان على مواصلة تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وهو ما يجسّد التزامهما المشترك بتنمية اقتصادات حديثة وقوية وتنافسية.