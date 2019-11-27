إيطاليا تبدأ بناء «سفنها الثلاث» في معرض إكسبو

المصدر: دبي - بشار باغ

دشنت إيطاليا عمليات البناء في جناحها بإكسبو 2020 دبي، ويتميز الجناح بسقف مصمم على صورة هياكل لسفن مقلوبة منتصبة فوق أعمدة طويلة، ويحمل كل منها لوناً من ألوان علم إيطاليا الثلاثة، الأخضر والأبيض والأحمر، وتبدو من أعلى مثل بتلات زهرة متفتحة.

وشارك في وضع حجر الأساس كل من ستيفانو بوفاني نائب وزير التنمية الاقتصادية في إيطاليا، وبولو غلنستي المفوض العام للجناح الإيطالي، ونجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020، وذلك وفقاً لما أعلنه الجناح الإيطالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبروح من الإبداع والابتكار يسعى التصميم المعماري للجناح إلى بعث الحياة في الجمال الإيطالي الذي كان دائماً عنصراً أساسياً في الربط بين الناس والمواهب المختلفة، ويحمل الجناح شعار «الجمال يجمع الناس».

ويهدف التصميم، في شقّه الخارجي، إلى الاحتفاء بمجد المستكشفين الإيطاليين، الذين جابوا على مدى قرون عديدة، البحار البعيدة والأراضي المجهولة، مؤسسين لجملة من الاتصالات والعلاقات الجديدة مع مجتمعات نائية وحضارات فريدة. أما من الداخل، فيروي التصميم حكاية عن جمال إيطاليا الذي رسمت معالمه التبادلات والاتصالات المعرفية والإبداعية والفنية المختلفة مع الشعوب والأقاليم الأخرى.

وسيشغل الجناح مساحة 3500 متر مربع، ويعلو بارتفاع 25 متراً في موقع استراتيجي بمنطقة الفرص في إكسبو 2020 دبي.