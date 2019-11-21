روسيا تبدأ إنشاء جناحها في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت روسيا رسمياً أعمال بناء جناحها في معرض إكسبو 2020 دبي.

وقام بوضع حجر الأساس في موقع الجناح كل من دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.

كما شارك في الاحتفالية بوضع حجر الأساس نجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 ومجموعة من المسؤولين الروس بحسب الحساب الرسمي للجناح الروسي على تطبيق «انستغرام».

ويقع الجناح في منطقة التنقل ضمن موقع الحدث ويمتد على مساحة تصل إلى 4562 متراً مربعاً ويصل ارتفاعه إلى 27 متراً، وسيعمل على استعراض الحقول المعرفية المتنوعة والمتقدمة التي تتميز بها روسيا، وسيأخذ الزوار في رحلة تتيح لهم تجربة ما يدخره لهم المستقبل من إمكانات.

وتتواصل في دبي الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال معرض "اكسبو 2020 دبي" في شهر أكتوبر المقبل، ويعد الحدث العالمي الذي يعقد في الشرق الأوسط لأول مره في تاريخه فرصة لاستعراض الإمكانيات والمقوّمات السياحية لدبي، والترويج للإمارة بشكل خاص ولدولة الإمارات بصفة عامة سياحيا واستثماريا وإبراز مزاياها ومقوماتها كوجهة جاذبة للأعمال.

ويشكل الحدث العالمي منصة لعرض الإبداعات الإنسانية واستشراف المستقبل في القطاعات كافة عبر باقة من الفعاليات التي تمتد على مدار 6 أشهر.