جناح إيطاليا في «إكسبو 2020» يركز على الابتكار في الفضاء

المصدر: دبي - البيان

يعد الابتكار والاستدامة من السمات الرئيسية في معرض إكسبو دبي 2020، وقد بُرمج تفعيلهما في صناعة الطيران من خلال رعاية شركة ليوناردو للجناح الإيطالي، أثناء فترة انعقاد المعرض العالمي، والذي يمتد 6 أشهر، ما يتيح للزائرين اكتساب المعرفة وتعزيز العلاقات التجارية والتعاونية بينهم، بهدف تعزيز القدرة التنافسية بين المشاركين، سواء بين البلدان المجاورة أو بين بلدان العالم عامة.

وقدّم كل من المفوض العام الإيطالي لمعرض إكسبو 2020 دبي باولو جليسينتي، وأليساندرو بروفومو المدير التنفيذي لشركة ليوناردو، رعاية شركة ليوناردو للجناح من خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش معرض دبي للطيران 2019.

وقال باولو جليسينتي: «أنا سعيد بمشاركة شركة ليوناردو من خلال جناح إيطاليا في فعاليات إكسبو 2020 دبي، منذ تداعيات اقتصاد الطيران والفضاء التي تلعب ليوناردو فيها دوراً رائداً ومركزاً تنافسياً عالمياً بارزاً، وذلك في صميم مشروعنا الذي يركز على استدامة، وأمن، وسلامة الجميع.

وأضاف أن الفكرة الجوهرية لإيطاليا من خلال المعرض هي «الجمال يربط بين الجميع»، وهي إشارة إلى التقنيات المبتكرة، والمرتبطة بالمهارات الإبداعية التي يمكن تفعيلها من أجل توليد مستقبل أفضل من خلال ربط اكتشافات الفضاء بالمراقبة الأرضية والبحرية، والتنقل بطريقة آمنة وسريعة إلى إدارة الأزمات والتنمية المستدامة.

مزيج فريد

وقال ليوناردو بروفومو: «نحن فخورون بالمشاركة في الجناح الإيطالي لمعرض إكسبو 2020 دبي، والإسهام في تعزيز التميز داخل بلدنا، الذي يعد في حد ذاته مزيجاً فريداً من الإبداع و«التكنولوجيا». إن الموقف من تقاطع المعرفة هو عنصر يميزنا دائماً ويربطنا بشكل مثالي مع ليوناردو دافنشي، العقل المتنور في عصر النهضة، والذي ألهمنا اختيار اسمنا».

وقال بروفومو: «في الجناح الإيطالي، سنأتي ببعض أهم الابتكارات التكنولوجية لشركتنا، بهدف إظهار مساهمتنا الكبيرة في تقدم وتطوير المجتمعات التي نعمل بها».