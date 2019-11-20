«غرفة دبي» تستعد لدورة استثنائية من المنتدى في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت غرفة دبي أمس، عن استعداداتها لتنظيم الدورة المقبلة من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال خلال معرض إكسبو 2020 عبر تجهيزات لتحويل المنتدى إلى دورة استثنائية تعد الأكبر من نوعها والأكثر شمولية من حيث المشاركة والحضور من أنحاء العالم.وبصفتها شريك قطاع الأعمال الرسمي لإكسبو، تتطلع غرفة دبي إلى تنظيم نسخة متميزة من منتديات الأعمال بالتزامن مع إكسبو تتناسب مع أهمية هذا الحدث العالمي، ومع مكانة إمارة دبي وجهة للأعمال والتجارة، ودورها كمحطة جغرافية مهمة في الربط بين أسواق المنطقة والعالم.

وشهدت دورة هذا العام نمواً ملحوظاً تمثل في عدد المشاركين الذي وصل إلى 2500 مشارك من 76 دولة بنمو 67% مقارنة بالنسخة الماضية التي أقيمت عام 2017 ومسجلا مستوى قياسيا، كما شهد المنتدى رقماً قياسياً في عدد الاجتماعات الثنائية بين المستثمرين الإماراتيين ونظرائهم الأفارقة وصلت إلى 350 اجتماعاً ثنائياً بنمو 75% مقارنة بعدد الاجتماعات الاستثمارية خلال الدورة السابقة.

وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «ستكون النسخة المقبلة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الأكثر استثنائية والأكثر شمولية، إذ نتطلع للاستفادة من شبكة علاقاتنا الدولية الواسعة بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية التي تمثل أكثر متن 12 ألف غرفة تجارة حول العالم لجذب المشاركين وتشجيعهم على الحضور الفاعل والمميز، للاستفادة من فرص الاستثمار خلال إكسبو 2020، حيث ستنظم الغرفة 33 فعالية عالمية».

وأكد أن النمو في عدد المشاركين والذي ترافق مع زيادة عدد الاجتماعات الثنائية بين المستثمرين يعكس المكانة العالمية التي وصل إليها المنتدى كمنصة هامة تجمع بين صناع القرار والمستثمرين في كل من دولة الإمارات والقارة الأفريقية.