نادي الموارد البشرية يبحث استعدادات إكسبو

المصدر: دبي- البيان

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، ملتقى نادي الموارد البشرية السابع لعام 2019، تحت عنوان «إكسبو 2020.. برامج التوطين ونقل المعرفة»، حيث استضاف فاطمة اللوغاني رئيس أكاديمية إكسبو والتوطين - بإدارة الموارد البشرية والقوى العاملة والمتطوعين، في معرض إكسبو، والتي استعرضت الاستعدادات الخاصة بالمعرض، والمراحل التي وصل إليها، وجهود التدريب والتوطين، ومبادرات نقل المعرفة، وإدارة عمليات التطوع في هذا الحدث العالمي.

وحضر الملتقى الذي عقد بدبي، الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة، والعشرات من منتسبي النادي من موظفي الحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية والقطاع الخاص، ووفد أوزبكستان الذي زار الدولة، مؤخراً، للاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في الحكومة الاتحادية، بشأن تنمية وتطوير رأس المال البشري.

وأكدت سلوى عبد الله مدير إدارة المشروعات والبرامج في الهيئة، أن نادي الموارد البشرية الذي أطلقته «الهيئة» في 2010، يعد إحدى مبادراتها الاستراتيجية النوعية، حيث عقد 9 ملتقيات بإمارات الدولة خلال 2019، ليصبح بذلك عدد ملتقياته منذ إطلاقه 56 ملتقى، استفاد منها قرابة 10 آلاف منتسب ومختص ومهتم في الموارد البشرية، من كافة قطاعات العمل بالدولة وخارجها، سواء كان ذلك بالحضور الفعلي، أو بالمتابعة عبر تقنيات البث المباشر. ولفتت إلى أن باب الانتساب للنادي مفتوح ومجاني لكل من يرغب من المعنيين والمهتمين بمجالات الموارد البشرية والدعم

استعدادات

واستعرضت فاطمة اللوغاني قصة نجاح فوز دبي باستضافة إكسبو 2020، وأبرز استعدادات الدولة لاستضافة الحدث الدولي الأبرز في تاريخ المنطقة والعالم، وأشارت إلى أن الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، لديها خبرة عريقة في مجال تنظيم واستضافة الفعاليات والأحداث العالمية، وأن البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها دبي، تؤهلها لتنظيم نسخة استثنائية من معرض إكسبو الدولي.

وذكرت أن استراتيجية برنامج التوطين، تضمنت تعيين 350 مواطناً شاباً في أكاديمية إكسبو، حيث تقدم لهم فرصة الحصول على تدريب سريع على المهارات الإدارية والقيادية، للانضمام إلى فريق الحدث.