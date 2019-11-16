إطلاق التسوّق الإلكتروني لمنتجات «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - بشار باغ

أطلق موقع «إكسبو 2020 دبي» على شبكة الإنترنت قسماً للتسوق الإلكتروني خاصاً بالمنتجات المرخصة رسمياً والتي تحمل شعار الحدث. وتغطي المنتجات المتاحة حتى الآن للتسوق الإلكتروني والمتاجر 5 فئات، تشمل صابوناً طبيعياً 100% مصنوعاً من حليب الجمال بلا أي إضافات كيميائية يتم تصنيعه يدوياً بطريقة صديقة للبيئة. كما تم طرح مزيج خاص من قهوة «كرم» الإماراتية والتي تجلب إلى إكسبو 2020 اثنتين من أفضل خلطات القهوة العربية الشهيرة، المصنعة من حبات يتم جلبها مباشرة من مزارع في آسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى شوكولاتة مصنوعة يدوياً خصيصاً لإكسبو.

وتشمل المنتجات المرخصة من الحدث والمتاحة حالياً ميداليات وعملات ذهبية وفضية خاصة بإكسبو من صنع شركة «نيوزيلند منت» النيوزيلندية، بالإضافة إلى مجموعة من أزياء إكسبو المستدامة المقدمة من شركة «سبلاش»، والتي تتوفر عبر الإنترنت وفي المتاجر المنتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيتم الإعلان خلال المرحلة المقبلة عن المزيد من منتجات إكسبو المميزة من مختلف الأصناف والفئات، والتي تشمل الإكسسوارات والهدايا والتذكارات والألعاب ومستلزمات الكتابة ومستلزمات المنزل والعطور وغيرها.