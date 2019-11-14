تدريب 350 مواطناً مع «برنامج جيل إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) اتفاقية مع «برنامج جيل إكسبو» التابع لإكسبو 2020 دبي بهدف تدريب أكثر من 350 مواطناً ومواطنة لتولي مهام مختلفة خلال فترة تنظيم هذا المعرض العالمي الضخم مباشرة بعد إنهاء التدريب. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار برنامج «مضياف» الذي أطلقته كلية دبي للسياحة من أجل تعزيز جهود التوطين وتخريج مواهب محلية عالية المهارة للعمل في السياحة والعديد من القطاعات الأخرى.

وتهدف الاتفاقية التي وقّعها كل من عيسى بن حاضر، مدير عام كلية دبي للسياحة ومحمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في إكسبو 2020 دبي، إلى توفير برامج تدريبية لكل مشارك لمدة ستة أسابيع خلال الفترة بين يناير ومايو المقبلين.

ويتألف البرنامج التدريبي التخصصي من حصص تدريبية تستمر ثلاثة أسابيع تضم ستة مواضيع هي المعرفة بشؤون إكسبو 2020، والخدمة الاستثنائية، والوعي الثقافي، والتواصل، والقيادة، والمرونة.

هدف استراتيجي

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: «شراكتنا مع أكاديمية إكسبو تعكس رؤيتنا المشتركة المتمثلة في تدريب الشباب الإماراتي ليس فقط ليصبحوا قادرين على القيام بمختلف المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم على أكمل وجه فحسب، بل وكذلك ضمان أن يكونوا جزءاً مهماً من إرث هذا الحدث العالمي، وأيضاً من الجيل الجديد من المواطنين الذين اكتسبوا خبرة فريدة، ويمتلكون مهارات مهنية وإدارية وقيادية».

مركز تفوق

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في إكسبو 2020 دبي: «لا شك في أن تعاون إكسبو مع كلية دبي للسياحة ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب سيأتي بفائدة كبيرة في مجال خلق قاعدة من أصحاب المهارات والخبرات في هذا المجال. وستسهم الاتفاقية في إعداد الأجيال القادمة وتدريبها على الوجه الأمثل على العمل في مجال الفعاليات والأحداث».

ومن ناحيتها قالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة: «إن برنامج «مضياف» التابع للكلية قادر على مواكبة الطلب المتزايد على الكوادر الوطنية المؤهلة باستمرار، لاسيما أنه يوفر التدريب اللازم ضمن مسارات سريعة وفي تخصصات متنوعة».

ومن جهتها قالت فاطمة اللوغاني، رئيسة أكاديمية إكسبو والتوطين - إدارة الموارد البشرية والمتطوعين في إكسبو 2020 دبي: «الاتفاق الذي أبرمناه هو تعاون ضروري للغاية مع كلية دبي للسياحة وستمتد آثاره لما بعد الحدث، حيث ستبقى مناهج أكاديمية إكسبو لتدرس في الكلية».

جيل إكسبو

يقدم برنامج جيل إكسبو فرصة فريدة للخريجين من مواطنين ومواطنات دولة الإمارات للحصول على خبرات في تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى، وتدريب سريع على المهارات التشغيلية والقيادية ضمن فريق عمل «إكسبو 2020 دبي» للمشاركة في تنظيم الحدث الأروع في العالم، والترحيب بملايين الزوار في الفترة التي تمتد لستة أشهر ابتداءً من 20 أكتوبر المقبل.