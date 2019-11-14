برامج خاصة بزوار إكسبو دبي 2020 من طيران الإمارات

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

أكد عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات» أن طيران الإمارات تعمل على إعداد برامج وحزم خاصة بزوار معرض إكسبو دبي 2020 تتضمن تذاكر السفر والإقامة الفندقية وتذاكر الدخول إلى المعرض والمطاعم والبرامج السياحية.

وقال الرضا في تصريحات صحفية أمس إنه سيتم إعداد وتوفير برامج ترويجية خاصة بإكسبو 2020 دبي على متن رحلات طيران الإمارات وفي محطاتها الخارجية، وذلك للتعريف بأهمية المعرض والفرص التي يوفرها، مشيراً إلى أن الناقلة خصصت ميزانية للمشاركة في معرض إكسبو 2020، تشمل جناح «طيران الإمارات» في إكسبو، إضافة إلى الحملات الترويجية أيضاً، وأن هنالك تنسيقاً كاملاً مع «دبي للسياحة» والجهات المنظمة بهذا الخصوص.

سرعة الإنترنت

وأضاف الرضا أنه يجري التنسيق مع فلاي دبي حول فتح وجهات جديدة خلال العام المقبل، لكن بسبب محدودية القدرة على زيادة السعة المقعدية للناقلتين وعدم وجود طائرات كافية سيكون هذا التوسع محدوداً في ظل تأخر تسلم طائرات 777 إكس وتوقف طائرة بوينج 737 ماكس.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات» إن الناقلة بدأت بتنفيذ برنامج لمضاعفة سرعة الإنترنت اللاسلكي على 55 طائرة ضمن الأسطول، مشيراً إلى أن هذا البرنامج سيمتد ليشمل كامل الأسطول خلال عام ونصف، مشيراً إلى أن تكلفة ترقية الإنترنت اللاسلكي ومضاعفة سرعته تتراوح بين 120 إلى 130 مليون درهم، وأن تكلفة استخدام الإنترنت اللاسلكي تصل إلى نحو 100 مليون درهم مع نهاية العام الجاري وتختلف التكلفة تبعاً لحجم الاستخدام.

برنامج الترفيه

وأوضح الرضا أن تكلفة برنامج الترفيه الجوي الذي توفره طيران الإمارات للمسافرين سنوياً تصل إلى أكثر من 200 مليون درهم، مشيراً إلى أن شركة «تاليس» سوف تجهز أسطول طائرات بوينج 777 إكس بأحدث جيل من نظام الترفيه على متن الطائرة، كما ستقوم بتجهيز أنظمة اتصالات من «إنمارسات».

وقال الرضا إن الناقلة تعمل بشكل وثيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، من أجل تطبيق أنظمة حديثة تقوم على الذكاء الاصطناعي لتسهيل حركة المسافرين في المبنى 3 في مطار دبي الدولي، مشيراً إلى بدء العمل في التقنيات «البيومترية» لإنجاز إجراءات التسجيل عبر تقنية التعرف على الوجه، حيث تم تجهيز أكثر من 20 كاونتراً بتقنيات التعرف على الوجه، كما تم توفير 4 أجهزة لإتمام عملية الصعود إلى الطائرة، وتجهيز 4 أجهزة أخرى للدخول إلى صالات رجال الأعمال والدرجة الأولى، مشيراً إلى أن المسافر لن يكون بحاجة للتعامل مع أي موظف، والاستغناء عن أي أوراق خلال السفر.

وأكد الرضا أن «طيران الإمارات» تستهدف تحويل 40% من البوابات إلى بوابات ذكية، بما يشمل التقنيات «البيومترية» والتسجيل الذاتي وتسليم الحقائب، دون التعامل مع أي موظف، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تقييم المعدات مع المطار والشركات التي ستوفر هذه الخدمة.

النصف الأول

وقال الرضا إن الناقلة تبنت برنامجاً مكثفاً لتقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الإنتاجية من خلال الاستغلال الأمثل للأسطول، وتقليل الهدر من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي دون التخلي عن المعايير المرتفعة التي تتبناها طيران الإمارات.

وأضاف الرضا أنه بحسب مؤشرات الحجوزات فإن عدد المسافرين عبر طيران الإمارات مع نهاية السنة المالية سيصل إلى أكثر من 60 مليون مسافر مع نهاية السنة المالية 2019/‏‏2020، كما أن أرباح النصف الثاني ستكون أفضل، بناءً على نتائج النصف الأول.

وعن التخزين المؤقت لبعض الطائرات قال إن الناقلة سوف تقوم بتشغيل أسطولها الكامل خلال ديسمبر ويناير، بدعم من ارتفاع الطلب على السفر خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن التخزين المؤقت لبعض الطائرات جاء لتوفير مرونة في التعامل مع تفاوت الطلب على بعض الوجهات.

الحرية الخامسة

وقال إن «طيران الإمارات» حصلت على الموافقة النهائية لتشغيل رحلات الحرية الخامسة من دبي إلى «مكسيكو سيتي» عبر برشلونة، حيث سوف تشغل الناقلة أول رحلة في 9 ديسمبر المقبل.

وأكد الرضا أنه لم يتم حتى الآن تأكيد شراء طائرات إيرباص إيه 330 وإيه 350، لكننا في نقاش مستمر مع الشركة المصنعة، وأن الناقلة سوف تتسلم 10 طائرات من طراز إيه 380، خلال العامين المقبلين.

وأوضح أن الناقلة مهتمة بطرازي إيه 350 أو بوينج 787، خاصة أنهما يتماشيان مع متطلبات أسطول طيران الإمارات، من حيث السعة المقعدية أو المدى.

ولفت إلى أن المفاوضات مع «بوينج» و«إيرباص» سوف تقرر إمكانية إبرام صفقة جديدة، مشيراً إلى أن الناقلة اتخذت موقفاً واضحاً بعدم استلام أي طائرة إذا لم يتم التأكد من كفاءة المحركات، وأن طيران الإمارات لم توثق حتى الآن اتفاقية شراء بوينج 787 أيضاً، بسبب وجود مشكلات في أحد مصنعي محركات هذه الطائرة.

طلبيات مستقبلية

قال عادل الرضا حول الطلبيات المستقبلية للناقلة، إن «بوينج» لم تبلغ «طيران الإمارات» رسمياً بموعد تسلم أول طائرات بوينج 777 إكس، لكننا نتوقع أن نتسلم أول طائرة من هذا الطراز خلال مارس أو أبريل 2021، وذلك في حال اجتياز كل الاختبارات المقررة في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن سياسة تقاعد الطائرات ستكون بناءً على استلام الطائرات الجديدة، حيث قمنا بتأجيل إخراج بعض الطائرات التي كان من المتوقع خروجها في 2020 بسبب التأخر في استلام طائرات جديدة.