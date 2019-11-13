حياة شمس الدين: «إكسبو دبي» وجهة تستقطب المبدعين

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الدكتورة حياة شمس الدين نائب رئيس شؤون الفن والثقافة في «إكسبو 2020 دبي»، أن المعرض العالمي يسهم في تعزيز مكانة الدولة كوجهة ثقافية عالمية وحاضنة رئيسية للمواهب والمبدعين. وقالت لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن قيادتنا الرشيدة تمتلك رؤية تهدف لجعل الدولة وجهة ثقافية ومركزاً لحراك فني وملتقى للمواهب المحلية والعالمية، ونعمل في هذا الإطار لترسيخ مكانتنا الحالية والمستقبلية استناداً إلى ما نمتلكه من أصول ثقافية وفنية.

وعن الجانب الثقافي في إكسبو 2020 دبي.. أكدت أن المعرض العالمي يشكل منصة عالمية تعزز من تفاعل المجتمعات والدول في استشراف مستقبل أكثر إشراقاً وإبداعاً ليس في دبي فقط، ولكن في عالمنا العربي أيضاً، ونقوم بالعمل على العديد من المبادرات التحفيزية الموجهة لجميع الشرائح المجتمعية والمقدمة لمختلف الأعمار في معظم المجالات الثقافية والفنية كتعليم فنون الماكياج السينمائي والاستعراضي وتصميم الأزياء الاستعراضية والمسرحية.

وأضافت: «من هذا المنطلق نعمل على تطوير هذا البرنامج الثقافي الغني الذي سيضيف لمسة فنية ملموسة في فعاليات إكسبو 2020 دبي، وسيقدم تجربة فريدة واستثنائية للمشاركين، مصدرها ثقافات العالم وفنونها وحرفها، كما أننا نحرص على أن يكون إكسبو نقطة انطلاق لهذا البرنامج الذي سيدعم ويعزز من المواهب الفنية لدى الفئات التي ستشارك فيه».

مرحلة الإرث

وتابعت: «نهدف إلى استمرارية هذا العمل لمرحلة الإرث، وهي المرحلة التي تأتي بعد انتهاء معرض إكسبو 2020 دبي، ويأتي ذلك بعدما أبرم المعرض العالمي اتفاقات مع كل من كلية لندن للماكياج ومعهد دبي للتصميم والابتكار لتصميم دورات خاصة مبتكرة للطلاب في دولة الإمارات تحت مسمى «أتيلييه 2020» لتأهيلهم لشغل وظائف ما خلف الكواليس في هذين المجالين الفنيين البالغي الأهمية».

وعن برنامج «أتيلييه 2020».. قالت إن إنشاء هذه البرامج التدريبية لتأهيل الطلبة في دولة الإمارات لخوض غمار سوق العمل الفني شديد الخصوصية مصدره حرصنا على القيام بدورنا في التأسيس لإرث يدوم لفترة طويلة بعد إسدال الستار على فعاليات إكسبو 2020، فهدفنا هو الإسهام في تأهيل وبناء الكفاءات المحلية ومنحها ما تحتاج من مهارات وقدرات لتثبت جدارتها في مجال يتقدم شيئاً فشيئاً في بلادنا.

وجهة ثقافية

وأشارت إلى أن هذه البرامج ستخدم رؤية جعل الدولة وجهة ثقافية ومركزاً لحراك فني وملتقى للمواهب المحلية والعالمية، وبإتمام ثلاثة برامج تعليمية مدة كل منها ثمانية أسابيع سيتخرج كل طالب حاملاً شهادة علمية في فنون الماكياج السينمائي والاستعراضي وتصميم الأزياء المسرحية والاستعراضية.

وعن طبيعة هذه البرامج.. أوضحت أن دورات فن الماكياج التي تنظم من قبل «كلية لندن للماكياج» تنقسم إلى أعمال الماكياج الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي للأزياء الراقية وعروض الأزياء، بالإضافة إلى ماكياج المؤثرات المسرحية والمؤثرات الخاصة الاستعراضية..

أما الدورات الخاصة بالأزياء والتي تشكل جزءاً من الدروس التي يقدمها «معهد دبي للتصميم» فتركز على التعريف بمهارات التعلم البصري والتمرس باستخدام أفضل الطرق الإبداعية، حيث يحظى الطلاب بفرصة تصميم برنامج متكامل يجمع بين اثنين من أربعة مسارات تخصصية تشمل تصميم المنتجات وتصميم الوسائط المتعددة وتصميم الأزياء والإدارة الاستراتيجية للتصميم.