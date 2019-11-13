وضع حجر أساس جناح النمسا في «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

احتفلت النمسا أخيرا بوضع حجر أساس جناحها في إكسبو 2020 دبي، وذلك بحضور المفوضة الحكومية بياتريكس كارل ونجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي. وقال نجيب العلي: نتطلع قدماً لرؤية جهود النمسا المبتكرة والمثمرة في أعمال البناء تتحقق على أرض الواقع، بينما نتابع مسيرتنا معاً نحو إطلاق إكسبو 2020 خلال أقل من عام.

من جهتها، قالت بياتريكس كارل إن بلدينا متساويان تقريباً من حيث عدد السكان والمساحة، مشيرة إلى أن الإمارات هي بالفعل الشريك الاقتصادي الأهم للنمسا في الشرق الأدنى والشرق الأوسط. ويجري تعزيز الترابط الاقتصادي بين البلدين بشكل متزايد، ففي الإمارات، على سبيل المثال، هناك اهتمام بالحلول عالية التقنية التي توفرها النمسا، بما في ذلك الابتكارات في قطاعي البناء والبيئة.

بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة ازدياد الاهتمام بالوعي الصحي، فإن قطاع المنتجات الغذائية النمساوية العضوية يتبوأ مركزاً مهماً، حيث يتم تصنيع المنتجات وفقاً لأعلى المعايير الصحية والبيئية.

وتقدم النمسا فكرة غير تقليدية في جناحها، حيث سيتم جمع 38 شكلاً مخروطياً لتشكل تكوينا جميلا على قطعة أرض تبلغ مساحتها 2400 متر مربع. وسيكون ارتفاع هيكل البناء ما بين 6 -15 مترا، مقطوعة من الأعلى ومغلفة من الداخل بالجص.

بفضل استخدام أقدم مواد البناء في العالم وتوظيف تقنية تبريد ذكية للتهوية مع أبراج الرياح، فإن جناح النمسا سيقدم أجواء مريحة مستوحاة من الطبيعة. وستحتفظ النمسا بمساحة عرض خاصة للمبادرات المبدعة والحلول الملهمة من النمسا، حيث سيغطي iLab باعتباره «أفضل اختيار» مجموعة كبيرة ومتنوعة من الموضوعات التي سيتم تقديمها بالتناوب في الوقت المناسب.

فعاليات متنوعة

وسيتناول برنامج المشاركة الموضوعات الأساسية والمتعلقة بالاقتصاد والشباب والسياحة والمستقبل. وسيكون هناك برنامج ثقافي موسّع مع معارض وفعاليات موسيقية. وستكون المشاركة الأبرز خلال اليوم الوطني للنمسا في 12 نوفمبر 2020 حيث ستعرض النمسا أمام جمهور إكسبو بعض العادات المحلية إضافة إلى أعمال فنية وثقافية متعددة.