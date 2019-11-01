موقع كندي: «إكسبو دبي» أعظم معرض على وجه الأرض

المصدر: دبي - وائل الخطيب

سيكون معرض إكسبو دبي 2020 «أعظم عرض على وجه الأرض»، حسبما أفاد موقع «ترافيل إكسبريس» نقلاً عن سوماثي راماناثان مديرة إدارة تسويق الوجهة التجارية في إكسبو 2020 دبي، التي قدمت مجموعة من الأفكار حول ما يمكن للزوار توقعه من الحدث الضخم الذي سيتم افتتاحه في دبي في أكتوبر المقبل.

وقالت راماناثان للموقع الكندي، إنه وقت مشوّق بالنسبة لدبي مشيرة إلى اقتراب موعد انطلاق الحملة الترويجية، والتي ستكون تحت عنوان «إكسبو دبي 2020: أعظم معرض على وجه الأرض» ووعدت بأن تكون «حقاً أكبر تجربة وجهة لجميع الزوار».

وأشارت إلى أن معرض إكسبو 2020 دبي شهد بالفعل عدداً من الأولويات، بما في ذلك حقيقة كونها المرة الأولى التي يقام فيها المعرض العالمي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، مما يتيح «للناس» من أنحاء العالم تجربة إكسبو عالمي بمذاق عربي وتلمس كرم الضيافة الإماراتية، مما يجعلها تجربة فريدة حقاً.