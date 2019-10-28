عبد الله بن زايد: إكسبو رحلة نحو الأمل

المصدر: دبي ـ سيد صالح

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن معرض إكسبو 2020 دبي «رحلة نحو الأمل».

وقال سموه عبر «تويتر»، معلقاً على مقابلة تلفزيونية، أجرتها في موقع إكسبو، قناة سي إن إن التلفزيونية الأمريكية، مع معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو «أختي ريم الهاشمي، تأخذكم في رحلة نحو الأمل». وأكدت الهاشمي في المقابلة، أن إكسبو سيترك في أذهان زواره ذكرى لا تُنسَى.

وذكرت أن الموقع كان، لا يضم إلا رمال صحراوية، وكل ما نراه الآن من مبانٍ على أرض الواقع بُنِيَ ليبقى. وقالت «نبني الآن مدينة المستقبل، ونسعى لضمان الوفاء بتوقعات العالم بشأن إكسبو 2020 وما بعده، وأن تكون زيارة الحدث فرصة العمر».

وتطرقت الهاشمي إلى التعلم من تجارب بعض الدول في تنظيم إكسبو، وأكدت أن خطط دبي للحدث، ركزت بالأساس على المدى البعيد، وقالت: «لقد خططنا لعام 2030، وعملنا على تحقيق إضافات على غرار المترو، ومركز للمؤتمرات والمعارض. وندرك تماماً أن الأمور لا تتغير لحظياً، وإنما تحتاج للنمو عضوياً.