الرئيس السويسري يدشن عمليات الإنشاء لجناح بلاده في إكسبو 2020

المصدر: دبي - بشار باغ

دشن أولي ماورر، رئيس الاتحاد السويسري، أمس، عمليات الإنشاء لجناح سويسرا في إكسبو 2020 دبي بمشاركة عدد من المسؤولين السويسريين، ونجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020.

ويقع الجناح في منطقة الفرص بموقع إكسبو، ويركز على ميزات سويسرا بوصفها أرضاً من الابتكار والسلام، وسيعرض جمال منطقة الألب ضمن جناح مستلزم من الخيام البدوية، كما سيمكّن الزوار من تسلق ثلاثة طرق في المبنى المستدام الذي يجسد القيم الثقافية والأفكار التقدمية للبلاد.

ويضم الجناح مسرحاً خيالياً يظهر من بحر من الغمام، متمثلاً بجبال سويسرا الساحرة، بالإضافة إلى مطاعم تقدم أطايب المأكولات السويسرية، كما سيقدم الجناح معروضات تسلط الضوء على ابتكارات سويسرا.