فنادق دبي تعزز طاقتها الاستيعابية استعداداً لإكسبو

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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واصل القطاع الفندقي في دبي تعزيز طاقته الاستيعابية استعداداً لتلبية الطلب المتوقع خلال فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي» والذي من المنتظر أن يستقطب نحو 25 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم.

119

ألفاً إجمالي عدد الغرف بنهاية أغسطس بنمو 6%

712

منشأة بنمو 1%

40.42

ألف غرفة من فئة 5 نجوم تشكل 34% من الإجمالي

24.6

شقة موزعة بين فاخرة ومتوسطة المستوى

252

فندقاً من فئة 3 نجوم تضم 23.5 ألف غرفة

76 %

متوسط إشغال الشقق وهو الأعلى بين مختلف الفئات

149

فندقاً من فئة 4 نجوم تضم 30.48 ألف غرفة

9 %

حصة الشقق الفاخرة من إجمالي الغرف

124

منشأة للشقق المتوسطة تضم 14.2 ألف شقة

73 %

متوسط إشغال الغرف خلال أول 8 أشهر من 2019