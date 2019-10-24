«المكتب الدولي للمعارض»: زوار «إكسبو 2020» يتطلعون إلى ابتكاراته

المصدر: دبي - البيان

أكد المكتب الدولي للمعارض أن زوار «إكسبو 2020 دبي» يتطلعون إليه وينتظرون بلهفة ما سيتمخض عنه من ابتكارات جديدة ملهمة للبشرية وذات تطبيقات عملية مفيدة.

ونشر المكتب، وهو مؤسسة حكومية دولية فرنسية تضطلع بمهمة الإشراف على المعارض الدولية، تقريراً أمس عن الابتكارات في سلسلة معارض «إكسبو» العالمية بصفة عامة.

جاء التقرير تحت عنوان «الابتكارات من الألف إلى الياء في سلسلة معارض «إكسبو»: تيار متناوب»، حيث استعرض أبرز الابتكارات التي شهدها العالم لأول مرة من خلال معارض «إكسبو» المتعاقبة.

وذكر التقرير أن «إكسبو 2020 دبي» سيتمم حلقة الابتكارات والإبداعات، وأضاف أنه مع اقتراب موعد الحدث المنتظر، فإن مشاعر الإثارة واللهفة تتصاعد ترقباً للجديد الذي ستأتي به دبي وتضيفه إلى مسلسل الابتكارات في معارض «إكسبو».