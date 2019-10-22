سفارات الإمارات تنظم فعاليات بمناسبة العد التنازلي لإكسبو 2020

المصدر: وام

أقام عدد من سفارات دولة الإمارات حول العالم فعاليات ترويجية لـ " اكسبو 2020 دبي " وذلك بمناسبة بدء العد التنازلي لانطلاقة هذا المعرض العالمي وتقديم محتواه الغني للجمهور المحلي فضلا عن عرض الفرص التي يقدمها للدول المشاركة.

ففي فنلندا .. استضافت سعادة نورا محمد عبدالحميد جمعة سفيرة الدولة في فنلندا .. معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية و التعليم أثناء تواجده في زيارة رسمية لفنلندا على هامش ندوة وحفل استقبال أقامتهما بمناسبة بدء العد التنازلي لهذا الحدث الهام بحضور القائمين على الجناح الفنلندي و عدد من مسؤولي الشركات الفنلندية الراعية للجناح و حشد من رجال الأعمال.

و في صربيا .. وضعت سفارة الدولة في مقرها ساعة للعد التنازلي وقام سعادة مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية صربيا بتشغيلها و الإعلان عن بدء العد التنازلي رسميا لاكسبو 2020 دبي بحضور معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي و أعضاء الوفد البرلماني للدولة المشارك في الدورة الـ41 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في بلغراد مؤخرا.

و في نيجيريا .. نظم سعادة فهد عبيد محمد التفاق سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الإتحادية حفل استقبال في مقر السفارة بمناسبة العد التنازلي لأكسبو 2020 دبي حضره وزيرة الدولة للصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا، بصفتها الوزيرة المعنية بالتحضير لمشاركة بلادها في هذا الحدث الكبير إلى جانب عدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى نيجيريا، ورؤساء المؤسسات الاتحادية النيجيرية وكبار رجال الأعمال.

و في كازاخستان .. دشن سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان مع المفوض العام لجناح كازاخستان شاشات عرض العد التنازلي في مشروع أبو ظبي بلازا في العاصمة نور سلطان.

و في رومانيا .. أقامت سفارة الدولة حفل استقبال بمناسبة العد التنازلي لانطلاق فعاليات المعرض، بحضور أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد لدى رومانيا وكبار المسؤولين والشخصيات الرومانية من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى ميهايل ديديو المفوض العام الروماني لمعرض أكسبو 2020 دبي .

و رحب سعادة الدكتور أحمد عبد الله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا بهذه المناسبة بالمشاركة الرومانية في المعرض وأشاد بالعلاقات الدبلوماسية والثقافية المميزة التي تربط بين البلدين.

و في اليونان .. نظمت سفارة دولة الإمارات في أثينا ندوة بعنوان "الرحلة اليونانية إلى أكسبو دبي 2020" وعرض سعادة محمد مير عبدالله يوسف الرئيسي سفير الدولة في أثينا خلالها استعدادات الدولة لاستضافة هذا المعرض الضخم والتعريف بأهدافه وفعالياته بحضور أدريانو كونياليذيس مدير إدارة المشاركات الدولية و جورج فيليوبولوس المفوض العام بالإنابة للجناح اليوناني.

و في الهند .. دشنت سفارة الدولة في نيودلهي شاشة العد التنازلي بمقرها بهدف الترويج للمعرض.. و عقد سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند مؤتمرا صحفيا احتفالا بالعد التنازلي بحضور حشد من الدبلوماسيين والصحفيين ورجال الأعمال من الهند ضمن فعالية تمتد لعدة أيام بهدف الترويج لأكسبو 2020 دبي.

و في تايلاند .. حضر سلطان الكعبي القائم بالأعمال بالإنابة بمقر السفارة فعالية العد التنازلي بمشاركة الجهة المنظمة لجناح تايلاند في المعرض والذي يعتبر الأكبر مساحة بين أجنحة الدول الـ192 المشاركة.

وجرى عقد ندوة في النرويج بمناسبة بدء العد التنازلي لانطلاقة أكسبو 2020 دبي استضافتها هبة الجنيبي القائمة بالأعمال بالإنابة بحضور أولا يوهان المفوض العام لجناح النرويج وداجور إجرستون المهندس المعماري للجناح النرويجي وعدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال النرويجيين و رؤساء البعثات التمثيلية المعتمدين لدى مملكة النرويج وممثلين من لجنة أكسبو2020 دبي.

وفي أوكرانيا .. أقامت سفارة الدولة فعالية العد العكسي بمشاركة ممثلي الشركات الأوكرانية والسلطات المحلية ورجال الأعمال .

و تطرقت نجلاء الرئيس سكرتير أول بسفارة الدولة في كلمة لها إلى الفرص التي يتيحها المعرض كمنصة عالمية لجذب الاستثمار وحثت الشركات الأوكرانية على المشاركة بالحدث العالمي.