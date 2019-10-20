مجلس تحرير "البيان" يجتمع في "إكسبو" لتأكيد الشراكة

المصدر: دبي ـ بشار باغ

زار مجلس تحرير "البيان" اليوم موقع إكسبو دبي 2020 بمناسبة بدء العد التنازلي للحدث الدولي وبقاء عام على انطلاقه، تأكيداً على الشراكة بين "البيان" و"إكسبو" وبناء علاقة تعاونية تخدم الحدث والترويج له على كافة وسائط "البيان" الإعلامية.

وخلال الزيارة التقى المجلس بمعالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو، حيث ناقش المجلس مع معاليها حجم الإنجاز في الموقع وتعرف على طبيعة عمل فريق التحضير للحدث.

ورحبت معالي الوزيرة برئيسة التحرير منى بوسمرة وأعضاء مجلس التحرير، مؤكدة على أهمية الإعلام في إيصال ونشر رسالة إكسبو إلى المجتمع المحلي والاقليمي والعالمي، مشيرة إلى أن الاستعدادات لاستضافة الحدث التاريخي تسير بشكل حثيث على كافة المحاور والعمليات، حيث تمضي الأعمال الإنشائية وفق الجدول المحدد.

وخلال اللقاء، أكدت منى بوسمرة أن زيارة المجلس لموقع إكسبو خطوة تعكس تكامل الجهود والتعاون البناء لتقديم الحدث بأفضل صورة للعالم أجمع.

وأضافت أن "البيان"، وضمن إطار دورها الوطني، تواصل تغطيتها النوعية لمسيرة الإنجاز والعطاء والتميز التي تحققها دولة الإمارات في مختلف الميادين، مشيرة إلى أن إكسبو 2020 دبي يشكل إضافة تاريخية لهذه المسيرة ومحفزاً استراتيجياً لحركة الاقتصاد والابتكار وداعماً لسمعة الإمارات المرموقة على الساحة العالمية.

ولفتت إلى أن فريق عمل "البيان" ملتزم بتطوير محتوى متفرد حول إكسبو وما يمثله للعالم، كمنصة تجمع الأمم وتستشرف المستقبل لصنع غد أفضل للجميع، مشيرة إلى أن أسرة "البيان" تواكب فرق عمل الحدث الدولي وكافة الجهات والمسؤولين والوزارات والأفراد الذين يعملون بشكل حثيث لتوفير كل ما يلزم من أجل تنظيم حدث تاريخي لن ينساه العالم بتوقيع دولة الإمارات.

جولة في الموقع

وخلال جولة في الموقع وفي مركز الزوار، اطلع مجلس التحرير على كافة مراحل الإعداد والتجهيز للحدث، ورصد مجهودات فريق العمل التي تصل الليل بالنهار ويعملون كخليات نحل لا تهدأ والذين يتجاوز عددهم 1200 موظف من 80 جنسية إضافة إلى آلاف المتطوعين ونحو 40 ألف مهندس وعامل يعملون في كافة منشآت الموقع الذي تزيد مساحته على 312 ضعف مساحة ملعب كرة القدم أو 4.3 كيلو مترات مربعة.



كما تعرف أعضاء مجلس التحرير على انسجام أعمال كافة الدوائر الرسمية في تجهيز البنية التحتية والخدمية المحيطة بالموقع من شق الطرق وبناء الجسور وخط المترو وتجهيز مواقف تتسع لأكثر من 30 ألف سيارة في وقت واحد، وتمديدات الكهرباء والماء، ضمن استراتيجية شاملة تضمن استدامة الموقع بعد الحدث.

اجتماع في الميدان

وبعد الجولة عقد مجلس التحرير اجتماعه اليومي في الموقع، وأقر خطة "البيان" لتغطية احتفالات بدء العد التنازلي التي أقيمت اليوم في 7 مواقع في كافة إمارات الدولة تحت عنوان "سنة لننطلق"، والخطة التالية لمواكبة الاستعدادات لانطلاق الحدث بعد عام كامل من اليوم.



ووجهت رئيسة التحرير كافة أقسام "البيان" للعمل بروح الفريق الواحد في تغطية كل فعاليات وأنشطة إكسبو وما يرتبط به من أحداث أو تطورات وعلى كافة الوسائط الاعلامية بما يليق بدبي والإمارات وبالحدث وعالميته.



وناقش المجلس استراتيجية المحتوى والتغطية الصحفية المتكاملة الخاصة بإكسبو مع التركيز على تكثيف تناول مختلف المكونات المتنوعة للحدث بأسلوب نوعي خلال الفترة التي تسبق انطلاقة الحدث وخلال فعاليته.