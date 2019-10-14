إكسبو 2020 يطرح سحوبات أسبوعية لتذاكر مجانية

المصدر: دبي ـ بشار باغ

أعلن موقع إكسبو 2020 دبي عن سحب أسبوعي على تذاكر مجانية لحضور الحدث الأروع في العالم، حيث سيتم كل أسبوع طرح 14 من تذاكر اليوم الواحد لحضور فعاليات إكسبو 2020، ويمكن للراغبين في دخول السحب التسجيل على موقع الحدث على شبكة الإنترنت علماً أن قيمة سعر تذكرة اليوم الواحد 120 درهماً فيما سيتم إطلاق مبيعات التذاكر اعتباراً من أبريل 2020.

ويفتتح إكسبو فعالياته في 20 أكتوبر 2020 بداية من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 01:00 بعد منتصف الليل في أيام الأسبوع العادية، وإلى الساعة 02:00 بعد منتصف الليل في عطلات نهاية الأسبوع، ويتيح الحدث لزواره فرصة اكتشاف أجنحة البلدان، والاستمتاع بستين عرضاً حياً يومياً، واستعراضات يقدمها مشاهير الفن من حول العالم، ومواكب استعراضية يومية، وتكنولوجيا تشكل ملامح المستقبل، واحتفالات خاصة من بينها الديوالي وأعياد الميلاد، وأكثر من 200 منفذ للأطعمة والمشروبات تقدم أطباقاً من حول العالم.