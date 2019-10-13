«يورونيوز»: دبي مصممة على نجاح لا يُنسى لـ«إكسبو 2020»

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت شبكة «يورونيوز» أن دبي تبدو مصممة على نجاح «إكسبو 2020 دبي»، خاصةً مع اتجاه أنظار العالم صوبها انتظاراً لما ستقدمه في هذا الحدث المشهود.

وبثت الشبكة تقريراً تلفزيونياً خاصاً عن الحدث بعنوان («إكسبو 2020 دبي».. عام للانطلاق وطموحات مستقبلية)، وأوضحت في تقريرها أن الحدث يحظى فعلياً باهتمام عالمي شديد.

وأكد التقرير أن نظرة دبي إلى الحدث تتجاوز مجرد إقامة حدث ناجح، وإنما تهدف من ورائه إلى خلق تراث دائم تتركه ليكون خير ذكرى دائمة له، وهذا ما تمثل في الخطة التي تتبناها دبي للاحتفاظ بما لا يقل عن 80% من منطقة «ديستريكت 2020»، والتي وصفها التقرير بأنها «تحفة فنية» ضمن البيئة المبنية المخصصة لإقامة «إكسبو 2020 دبي».