الشقق الفندقية نمو يواكب زخم «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: إعداد – لؤي عبدالله

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واصل قطاع الشقق الفندقية في دبي تحقيق مستويات نمو ثابتة من حيث حجم الطاقة الاستيعابية ونسب الإشغال، ونجح في استقطاب المزيد من الاستثمارات التي تسعى للاستفادة من التدفقات السياحية المتوقعة، بالتزامن مع قرب انطلاق معرض إكسبو 2020.

24.44

ألف شقة فندقية في دبي من مختلف المستويات حتى نهاية يوليو

191

منشأة للشقق الفندقية منتشرة في أنحاء الإمارة

10.21

آلاف شقة فندقية فاخرة تحتضنها 67 منشأة

14.22

ألف شقة فندقية متوسطة ضمن 124 منشأة

21 %

حصة الشقق من إجمالي الغرف الفندقية في دبي

77 %

متوسط إشغال الشقق المتوسطة خلال 7 أشهر وهي الأعلى بين الفئات

76 %

متوسط إشغال الشقق الفاخرة

118.2

ألف غرفة فندقية في دبي ضمن 711 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية

6 %

نمو عدد الغرف الفندقية من يناير حتى نهاية يوليو 2019