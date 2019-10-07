إكسبو 2020 يحتفي باليوم العالمي للعمارة

المصدر: دبي - البيان

يحتفل إكسبو 2020 دبي، اليوم، باليوم العالمي للعمارة. وسيكون إكسبو 2020 دبي الحدث الأروع في العالم في جوانب عديدة منها العمران، حيث استقطب خبرات أبرع المهندسين والمصممين في العالم وجمعهم في مكان واحد للبناء على إرث مدهش من الروائع المعمارية التي شهدتها معارض إكسبو العالمية على مر السنين.

وسيرى الناظر عدداً من المباني التي صممها معماريون مرموقون على مستوى العالم، بالإضافة إلى مهندسين متميزين من مختلف أنحاء العالم.

وخلال إكسبو 2020 دبي سيتعرف عشاق الهندسة المعمارية ومن بدأوا بشق طريقهم في هذا المجال على المزيد عن الإبداع المعماري في الحدث الذي يستمر لمدة 173 يومًا مع سلسلة من الرحلات المعمارية.

وستشمل الرحلات المخصصة للإنجازات المعمارية المتميزة لإكسبو 2020 دبي مجموعة متنوعة من الجولات الإرشادية والاستكشافية والحصرية حول الموقع الذي تبلغ مساحته 4.38 كيلومترات مربعة، باستخدام أحدث التقنيات لإثراء التجارب. وبدءاً من ساحة الوصل المتميزة وأجنحة الموضوعات إلى 192 جناحاً من أجنحة الدول في جميع أنحاء الموقع، ستكون هناك تصاميم يحاكي كل الأذواق والاهتمامات في معرض إكسبو 2020 دبي.