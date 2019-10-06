«إكسبو 2020» يطلق فرصاً فريدةً للأعمال

المصدر: دبي-وائل الخطيب

يحمل العام القادم في طياته تغييرات جمة إلى دبي ما يوفر فرصاً فريدة لكل من يرغب في إنشاء أو نقل أعماله إلى المدينة وفق تقرير حديث أصدرته شركة «أي أي آر كوربويت سيرفيسيز».

وقال التقرير ستجتمع خلال معرض إكسبو 2020 دبي أكثر من 200 دولة ومنظمة لعرض ثقافتها وإنجازاتها وهو يمتاز بكونه حدثاً عالمياً له منزلته العظيمة ومن المرجح أن يستقطب اهتماماً قوياً وإيجابياً للغاية.

وأضاف إن المعرض يشكل حافزاً للنمو، حيث يأتي متزامناً من حيث التوقيت وأفواج القادمين مع مرحلة دورة النمو في الإمارات وعلى عكس ما حدث بعد الألعاب الأولمبية عندما كانت الاقتصادات تتراجع عادةً فإن معرض دبي بدلاً من ذلك سيسرع عجلة النمو ونظراً لهذا العدد الكبير من الزوار حيث يتوقع قدوم 25 مليون زائر إلى المدينة خلال المعرض الممتد 6 أشهر فهي فرصة رائعة للترويج لدبي وكل ما تقدمه.