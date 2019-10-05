إكسبو دبي يدعم صناعة الثروات

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد موقع «إنترناشيونال أدفايزر» البريطاني أن «إكسبو 2020 دبي» سيمنح دفعة هائلة لصناعة الثروات في دبي، كونه يمثل حدثاً عالمياً مشهوداً من المتوقع أن يستضيف على الأقل 20 مليون زائر، منهم رجال أعمال وأشخاص فائقو الثراء سيكتشفون خلال الحدث فرص استثمار ثرواتهم في دبي. ونشر الموقع تقريراً حديثاً عن الفوائد المتوقع أن يجلبها إكسبو لصناعة الثروة في دبي، أوضح فيه أن الحدث الضخم سيتيح الفرصة لدبي لإعادة تقديم نفسها إلى العالم كأحد أهم المراكز العالمية لاستقطاب الثروات واستثمارها وتنميتها.

وأضاف التقرير أن إكسبو سيفتح مجالات جديدة ومتنوعة للاستثمار أمام أصحاب الثروات الفائقة، مع التركيز بصفة أشد على الاستثمار في المشروعات المبتكرة والشركات الناشئة، التي يختصها الحدث بجانب كبير من الدعم والتركيز الإعلامي. واختتم التقرير بالإشارة إلى شركات التأمين العالمية الكبرى باعتبارها أحد أهم الأطراف التي تمني نفسها بالتهام جزء من كعكة إكسبو يتمثل في الفوز بعقود تأمين على الشركات والمشروعات المنتظر خروجها إلى النور خلال فعاليات الحدث العملاق.