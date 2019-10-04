20 الجاري الاحتفال بعام قبل انطلاق إكسبو

المصدر: دبي - بشار باغ

يشهد منتزه «برج بارك» بجانب برج خليفة في 20 الجاري احتفالية عام واحد قبل موعد انطلاق إكسبو دبي في 20 أكتوبر 2020، وستنطلق الاحتفالية الساعة الخامسة بعد الظهر وتستمر حتى العاشرة ليلاً.

وينظم مكتب إكسبو 2020 بهذه المناسبة إحاطة للصحافة العالمية والمحلية بهدف توفير فرصة للمنابر الإعلامية للتعرف على الحدث الأروع في العالم وعلى فرص المحتوى اللامحدودة التي سيوفرها إكسبو 2020 دبي وعلى أهمية هذا الحدث بالنسبة لجمهور هذه المنابر.

وتأتي الخطوة في إطار أهمية إكسبو باعتباره حدثاً عالمياً ويحمل أهمية كبيرة تعزز من مكانته المتقدمة على أجندة الجهات الإعلامية العالمية، وسيتم خلال الإحاطة إيصال المعلومات التشغيلية الحيوية إلى المنابر الإعلامية لمساعدتها في تحضيراتها.

وتبدأ الإحاطة الإعلامية بدعوة الصحفيين 20 الجاري لحضور احتفالية «عام واحد قبل انطلاق إكسبو 2020» في برج بارك، فيما سيتم في اليوم التالي تنظيم إحاطة إعلامية تشغيلية خاصة بالحدث في فندق العنوان مرسى دبي.