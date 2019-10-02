«إكسبو» يجعل دبي ثاني أكثر المدن العالمية زيارة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكدت شركة الاستشارات العالمية «بي دبليو س» أن الاستعدادات الجارية لاستضافة معرض إكسبو 2020 الحدث التاريخي بدبي، تشمل إنفاق الحكومة على البنية التحتية للموقع نفسه، واستثمارات القطاع الخاص للمساعدة في تعزيز القدرة على توفير أماكن الإقامة الذي يعد بمثابة دفعة قوية لقطاع البناء، كما ستنشط السفر إلى المدينة لتجعل دبي ثاني أكثر المدن العالمية زيارة.

وأضاف التقرير أن التأثير الاقتصادي للمعرض خلال فترة إقامته، سيتمخض إلى حد كبير عن زيادة الإنفاق الذي يتوقع أن يكون نتيجة لتدفق أعداد كبيرة من الزوار.

واستضافت دبي 15.9 مليون سائح في 2018، مما جعلها رابع أكثر المدن زيارة على مستوى العالم وفقاً لمؤشر مدن الوجهة في ماستركارد.

وتوقع التقرير أن يؤدي تدفق أعداد غفيرة من الزوار إلى المعرض إلى تقدم دبي إلى المركز الثاني بين أكثر المدن زيارة من 2020 إلى 2021، ليصل إلى 23 مليون زائر في عام 2021، لافتاً إلى استناد ذلك على التوقعات الرسمية بقدوم حوالي 11 مليون سائح إضافي إلى إكسبو، والتي افترض التقرير أنهم موزعون بالتساوي على مدار الأشهر الستة للحدث، واتجاهات النمو الأساسية للفترة المتبقية من المعرض.

وأضاف التقرير، إذا ما تجاوزت الأرقام التوقعات، أو إذا تباطأ نمو السياحة في بانكوك، التي تعد في الوقت الحالي المدينة الأكثر زيارة، فقد تتقدم دبي إلى المرتبة الأولى.