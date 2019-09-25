جاهزية خدمات إكسبو تصل إلى مراحل متقدمة

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس لجنة جاهزية المدينة لإكسبو 2020 دبي، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، والرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أن إكسبو سيكون عيداً لدبي كلها على مدى ستة أشهر اعتباراً من أكتوبر من العام المقبل.

وخلال ترؤسه لاجتماع اللجنة قال سموه: استمعنا لشروح مفصلة من مختلف الجهات عما تخبئه دبي للعالم في أكتوبر 2020، والخطط دخلت في طور متقدم من التنفيذ على مختلف الأصعدة، وهو ما رأيناه بأعيننا مباشرة في موقع إكسبو من قبل أن نستمع للشرح التفصيلي.

وكانت لجنة جاهزية المدينة لإكسبو 2020 دبي عقدت اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، لبحث أحدث التطورات في أعمال التحضير التي تقوم بها الجهات المختلفة استعداداً لاستضافة الحدث الأروع في العالم بعد نحو 13 شهراً.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، واللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وهلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، والمهندس داوود عبد الرحمن الهاجري المدير العام لبلدية دبي، وخليفة سهيل الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران.

هيئة الطرق

واستمعت اللجنة إلى عرض تفصيلي لخطط الجهات المعنية المختلفة فيما يخص استعدادات دبي لإقامة الحدث الدولي، حيث تضمن جدول أعمال الاجتماع أحدث المستجدات المتعلقة ببعض مشاريع هيئة الطرق والمواصلات المرتبطة بإكسبو 2020، وكذلك استعدادات الدفاع المدني في دبي ومدى جاهزية التأهب التشغيلي لخدماته خلال فترة انعقاد الحدث الدولي.

وناقش الاجتماع أيضاً استعدادات هيئة الصحة في دبي ومدى جاهزية خدماتها خلال مرحلة انعقاد إكسبو 2020، بالإضافة إلى استعدادات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومدى جاهزية خدماتها التشغيلية وخطط الاستجابة في حالات الطوارئ خلال فترة الحدث الدولي.

وأكد العقيد خبير علي المطوع مساعد المدير العام للدفاع المدني بدبي لشؤون الإطفاء والإنقاذ، أن «مركز الدفاع المدني (إكسبو2020) الذي أنشأته إدارة المشاريع في إكسبو 2020 دبي هو من أحدث مراكز الدفاع المدني عالمياً من حيث التصميم والممكنات التقنية والمعدات والآليات والقدرات التشغيلية التي تستجيب لمختلف الحالات الطارئة.

ويعمل على الاستفادة من أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتأمين الحماية والسلامة لجميع الضيوف الزوار والمشاركين والعاملين في الحدث الدولي، ولمباني ومنشآت إكسبو التي تم ربطها إلكترونياً جميعاً بغرفة عمليات الدفاع المدني بالمركز لتحقيق أقصر زمن للاستجابة وضمان أفضل التطبيقات الخاصة بالوقاية والسلامة في تلك المنشآت ليكون إكسبو 2020 دبي نموذجاً للسلامة مثلما هو قدوة رائدة عالمياً في جميع القطاعات والخدمات.

وحضر الاجتماع ممثلاً عن هيئة الصحة بدبي، الدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، وقدم عرضاً توضيحياً استعرض من خلاله جهود رفع الجاهزية والاستعدادات في كل مرافق هيئة الصحة التي تهدف إلى لعب دور فاعل في نجاح إكسبو 2020 دبي. واستعرض أيضاً مجال الخدمات التي بدأت هيئة الصحة بتقديمها من بداية الفترة التحضيرية لإكسبو 2020.

خدمات الإسعاف

واستعرضت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ممثلة بالمدير التنفيذي خليفة بن دراي، يرافقه مشعل جلفار مدير إدارة عمليات الإسعاف بالإنابة، خطة الاستعداد والجاهزية المتكاملة لاستقبال إكسبو 2020، وآلية العمل المشترك مع الجهات الحكومية والخاصة بما يعزز حرص المؤسسة الكبير على تغطية الحدث الدولي وفق أحدث المعايير العالمية في خدمات الطب الطارئ.

وقد وقّعت المؤسسة 30 اتفاقية مع أكثر من 30 من المستشفيات الخاصة تهدف إلى التعاون في نقل الحالات المرضية والإصابات حسب مناطق الاختصاص الأقرب للمستشفى إذا استدعت الحالة، ووقّعت أيضاً اتفاقية مع شرطة أبوظبي والإسعاف الوطني تهدف إلى تعزيز الاستعداد والجاهزية والتنسيق لإكسبو 2020 دبي.

وإلى جانب ذلك وقّعت المؤسسة اتفاقية مع شركة تجارة الخليج والعالم، لتوريد 200 جهاز للإنعاش القلبي، ليجري وضعها في أهم الأماكن الحيوية في موقع إكسبو 2020، وتدريب كل المعنيين على استخدام الأجهزة، وجرى تخصيص 14 نقطة إسعافية في موقع إكسبو مزودة بكوادر إسعافية مؤهلة للاستجابة للإصابات والحالات المرضية في زمن قياسي.