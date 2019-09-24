إكسبو استثنائي يشرّف شعب الإمارات

المصدر: دبي- البيان

عقدت اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي.

وبحضور أعضاء اللجنة العليا، الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، العضو المنتدب والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.

ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، رئيس المجلس الوطني للإعلام، والمهندس داود الهاجري مدير عام بلدية دبي، واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وهلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وخليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم «كان اجتماعاً مثمراً للغاية ويأتي في توقيت تتسارع فيه الإنجازات والأعمال من أجل الوفاء بتعهداتنا بإنجاز إكسبو دولي استثنائي يستحق بجدارة أن يكون الحدث الأروع في العالم. كل الأعمال تسير وفقاً للخطط الموضوعة لها، وسنكون على الموعد بحيث نشرّف الدولة كلها ونشرف أهل الإمارات وقيادته الرشيدة التي لا تدخر جهداً في سبيل إنجاز هذا الحدث الدولي».

وبحث الاجتماع أحدث التطورات وسير العمليات في مجال الإنشاءات في جناح دولة الإمارات وجناحي الاستدامة والتنقل، وهما موضوعان رئيسان يتبناهما إكسبو 2020 دبي مع موضوع الفرص، إضافة إلى ما يخص مركز دبي للمعارض وقرية إكسبو والمستجدات المتعلقة بالمشاركات الدولية، وأسعار التذاكر، وغير ذلك من جوانب أخرى متصلة بالحدث الدولي المرتقب.

وجرى خلال اللقاء أيضاً استعراض المشاركات الدولية في إكسبو وتوضيح أن عدد الدول التي أكدت مشاركتها حتى الآن بلغ 192 دولة. وجرى التأكيد أن فريق إكسبو 2020 دبي يكثف جهوده لإنجاز الحدث الأروع في العالم. وتضمن اللقاء الذي عُقد في مقر إكسبو 2020 دبي، عرضاً من المجلس الوطني للإعلام تناول تقدم الإنجاز في أعمال الإنشاءات في الجناح الوطني لدولة الإمارات.