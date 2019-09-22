أشجار متحركة تطارد الشمس في إكسبو2020

المصدر: دبي – بشار باغ

يزخر إكسبو 2020 دبي بمجموعة من الإبداعات الهندسية غير المسبوقة في العالم، وخاصة تلك المرتبطة بالاستدامة، وتشكل «أشجار الطاقة» المحيطة بجناح الاستدامة أحد هذه الابتكارات النوعية.

وتأتي أشجار الطاقة على شكل أعمدة يغطي كل منها صحن دائري يضم ألواحاً لتوليد الطاقة الشمسية، ويتحرك الصحن لتتبع أشعة الشمس خلال اليوم بما يحاكي أزهار دوار الشمس التي تسمى أيضاً عباد الشمس.

وتقوم 18 شجرة بتوليد 1.28 غيغا واط ساعة في السنة من إجمالي 4.01 غيغا واط ساعة في السنة سيولدها جناح الاستدامة، ويتباين طول الأشجار من 10 لغاية 15 متراً بحسب موقعها حول الجناح، وتنقسم إلى فئتين بحسب نوع الصحن المعلق عليها، حيث يصل قطر صحن الفئة الأولى إلى 16.2 متراً ويضم 96 لوحاً لتوليد الطاقة الشمسية تصل مساحتها إلى 193 متراً مربعاً، فيما يصل قطر مساحة صحن الفئة الثانية إلى 17.5 متراً ويضم 132 لوحاً تصل مساحتها إلى 226 متراً مربعاً.

وتم تركيب الشجرة الأولى في الموقع على أن يتم تركيب الثانية بنهاية الشهر الجاري، على أن يتم بعدها تركيب شجرة جديدة كل أسبوعين، وسيتم استلام الألواح الشمسية الخاصة بأشجار الطاقة في منتصف شهر نوفمبر المقبل.

