20 مسرحاً في إكسبو

المصدر: دبي – بشار باغ

يحفل موقع إكسبو 2020 دبي، بمجموعة متنوعة من المنصات والمسارح والمرافق المخصصة للعروض والاحتفالات يصل عددها إلى أكثر من 20 مسرحاً، وتشمل 5 مسارح خارجية وموقعين للتفاعل مع الجمهور ومسرحين داخليين، إضافة إلى 4 مواقع مخصصة للفعاليات التي تنظمها الدول المشاركة في الحدث، إضافة إلى منطقة متعددة الاستخدامات وغيرها.

وتصل مساحة الممرات المخصصة للمشاة على امتداد الموقع إلى أكثر من 180 ألف متر مربع بحسب الموقع الإلكتروني لإكسبو 2020 دبي.

ويتيح إكسبو لزواره باقة متنوعة الأنشطة الفنية والثقافية والفعاليات الترفيهية تتضمن أكثر من 15 ساعة ترفيه و60 عرضاً حياً يومياً بما يشمل حفلات لفنانين عالميين، واستعراضات يومية، واحتفالات خاصة.

ويقدم الحدث دائماً ما يثير اهتمام الزوار مع برنامج حافل بالعروض الحية التي تشمل نجوماً عالميين ومشاهير الكوميديا والمواهب المحلية، إلى جانب تجارب ثقافية تغني الروح وتبهر الحواس من عروض مسرحية واستعراضية وندوات شعرية وعروض أزياء وعروض جوالة.

ويحتفل كل جناح بالمناسبات الوطنية لكل دولة مع تقديم عروض وأنشطة متميزة للزوار، إذ سيتم تسليط الأضواء كل يوم على واحدة أو أكثر من الدول المشاركة لاستعراض ثقافتها مع احتفالات متميزة.

ولا يقتصر الترفيه والاحتفال على فترة النهار، فمع حلول المساء ستبدأ الألعاب النارية والحفلات الموسيقية ووسائل ترفيهية أخرى لإسعاد الزوار حتى ساعات متأخرة من الليل.