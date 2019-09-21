توغو تتطلع لطرح مبادرات مستدامة عبر «إكسبو»

المصدر: دبي - سيد صالح

تتطلع دولة توغو إلى طرح مبادرات جديدة وغير مسبوقة فيما يتعلق بخدمة أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»، وفقاً لما نشرته أمس صحيفة «توغو فيرست» التوغولية.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بوو بانكا حونسون، المفوض العام المسؤول عن مشاركة توغو في إكسبو إن توغو تهدف لأن تكون هذه المبادرات مُبتَكَرة ولم يسمع بها أو يرها شخص من قبل، كما تهدف أيضاً أن تساهم المبادرات على نحو غير مسبوق في خدمة أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت الصحيفة أن المبادرات تتضمن مجالات المساكن المرنة «بمعنى المساكن المزودة بخصائص تتيح لها التكيف مع التغير المناخي والقدرة على التخفيف من تأثير الكوارث الطبيعية»؛ وتنمية المشروعات التي توفر وسائل الرزق؛ وتوفير خدمات مستدامة في قطاعات النقل، والتنمية الريفية والشمول المالي.