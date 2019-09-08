وضع حجر الأساس لجناح بلجيكا في إكسبو2020

المصدر: دبي – بشار باغ

وضعت بلجيكا حجر الأساس لجناحها في موقع إكسبو 2020 دبي وذلك بحضور نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي.

ويقع الجناح في منطقة التنقل، ويحمل شعار "بلجيكا الخضراء والذكية"، ويتضمن 10 آلاف نبتة وسينتج طاقة تزيد عن استهلاكه. وتم تصميم الجناح على هيئة سفينة خضراء عملاقة يبلغ ارتفاعها عدة طوابق، وتتميز بالفنون العمرانية والإبداعات الهندسية المبتكرة. وسيستعرض الجناح في تصاميمه الداخلية والخارجية أحدث التقنيات والتطبيقات والمنتجات والمواد البلجيكية الصديقة للبيئة، وروعي في التصميم موضوع الحفاظ على البيئة الذي يأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام الجناح، لاسيما عبر إضفاء الإضاءة والتهوية الطبيعية، وتسخير الطاقة المتجددة والاستخدام الذكي للمياه.