«إكسبو» يحوّل دبي إلى ورشة بناء ومحور أعمال

المصدر: دبي- وائل الخطيب

ذكر تقرير نشره موقع «Commitbiz»، أن دبي، بمعدلها الاقتصادي المتنامي وتطورها وقرب انطلاق معرض إكسبو، باتت ورشة بناء تزخر بفرص كبيرة ومحور لتأسيس الأعمال.

ومن خلال مواقعها وبنيتها التحتية المهمة واللافتة للنظر، أصبحت أكثر مدن الإمارات جاذبية، وهي عامرة بالعديد من مشاريع بناء الأعمال التجارية الجديدة ومشروعات المدن ذات التقنية العالية». وتمتلك دبي في جعبتها العديد من مشاريع البناء الضخمة المقبلة.

ووفقاً للتقارير فإن قيمة المشاريع الجارية المتعلقة بمعرض إكسبو تبلغ حوالي 11 مليار درهم، أي ما يعادل 3 مليارات دولار. وقد وافقت حكومة دبي على خطة بقيمة 7.8 مليارات دولار لتوسيع مطار دبي.

وبذلت الحكومة الكثير من الجهود لزيادة مشاريع البناء المتنوعة. ومن المتوقع أن تشهد صناعة البناء في السنوات الخمس المقبلة نمواً هائلاً في حجمها الاستثماري. حيث ينتظر أن يبلغ معدل النمو السنوي 4.64 % خلال الفترة بين 2019-2023.

وقال الموقع: إن دبي ذات الأفق الأكثر روعة، بمبانيها الشاهقة، وناطحات السحاب العملاقة، أصبحت من أكثر الوجهات السياحية زيارة.