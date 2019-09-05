اكتمال أعمال الإنشاء الكبرى في موقع إكسبو الشهر المقبل

المصدر: دبي - بشار باغ

تسير أعمال البناء في موقع إكسبو 2020 دبي وفق المسار الزمني المحدد، حيث ستكتمل جميع أعمال الإنشاء الكبرى في الموقع بحلول نهاية أكتوبر المقبل، أي قبل عام على انطلاق فعاليات الحدث في 20 أكتوبر 2020، حيث تم بالفعل إنجاز مناطق الموضوعات الـ 3، كما تم إنجاز 100% من البنية التحتية في الموقع، فيما سيتم تركيب قبة ساحة الوصل في أكتوبر المقبل.

وكان مكتب إكسبو 2020 أنهى في يونيو الماضي، بناء مناطق الموضوعات الـ 3 لينجز بذلك أكبر مشروع إنشائي في الموقع وفق معايير عالمية، ولتصبح بذلك مناطق الاستدامة والتنقل والفرص مستعدة لاستقبال التجهيزات اللازمة لاستضافة الحدث الدولي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتشكل هذه المناطق الـ 3، التي بنتها شركة الفطيم للإنشاءات، مساحة البناء الأكبر في الموقع. وستضم أجنحة عشرات البلدان، فضلاً عن منافذ لبيع الأطعمة والمشروبات وأخرى لتجارة التجزئة، ومساحات لتقديم العروض والترفيه. وستضم كل منطقة من المناطق الثلاث جناحاً خاصاً بموضوعها، وتتصل الأجنحة الثلاثة بساحة الوصل وتضم العديد من المساحات العامة والمسطحات المائية. وتضم المناطق الثلاث 86 مبنى متعددة الاستخدامات تتوزع على 3 بتلات هي: الفرص «33 مبنى»، والاستدامة «21 مبنى»، والتنقل «32 مبنى»، وتتصل البتلات الثلاث بساحة الوصل التي تغطيها قبة الوصل وتحيط بها 5 مبانٍ أخرى متعددة الاستخدامات. وشهد موقع الحدث الدولي المرتقب تسجيل 100 مليون ساعة عمل حتى الآن ووجود 40 ألف عامل قائمين على أعمال الإنشاء المختلفة فيه.

وتسلمت إدارة إكسبو شهادات إنجاز من بلدية دبي تؤكد الانتهاء من إنشاء أبنية مناطق الفرص والتنقل والاستدامة. وتم بناء تحت كامل ساحة الوصل ومناطق الموضوعات مساحة واسعة لخدمة المباني خلال فترة الاستضافة، وستتحول هذه المساحة إلى مرآب يتسع لركن 2800 سيارة بعد انتهاء الحدث الدولي ليخدم المباني في مرحلة الإرث، كما سيجري الإبقاء على أكثر من 80% من المباني والمنشآت لتكون جزءاً من الإرث العمراني لإكسبو، وستكون مدينة دستركت 2020، مدينة متكاملة ذات اتصالية عالية، تستقطب الشركات المحلية والعالمية بمختلف الأحجام والمجالات، وتجسد العيش المستدام والراقي.

وصمم المناطق الثلاث مؤسسة هوبكنز وشركاه. وجرى تصميم المباني بمعايير شهادة لييد الذهبية في مجال الطاقة والتصميم البيئي، التي تعد من أهم برامج شهادات المباني الخضراء المستخدمة في أنحاء العالم. واكتملت بالفعل المحطات الفرعية الـ 3 لهيئة كهرباء ومياه دبي، التي ستغذي الموقع الممتد على مساحة 4.38 كيلومترات مربعة بالكهرباء. فضلاً عن ذلك، تسير أعمال إنشاء البنية التحتية الأخرى الخاصة بالمياه والصرف الصحي وشبكة الطرق وقرية إكسبو على النحو المخطط له. وستكتمل أعمال الإنشاء في أجنحة التنقل والفرص والاستدامة مع نهاية العام الجاري، بما في ذلك أعمال الإكساءات الخارجية. وسيبدأ التشغيل التجريبي للموقع بحلول الربع الثاني في 2020، وتم وضع خطة متكاملة سيتم تنفيذها مع الجهات الحكومية المعنية، فيما ستقوم الدول المشاركة بالانتهاء من بناء أجنحتها في الموقع بحلول يونيو 2020.