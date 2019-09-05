حزمة فعاليات ومبادرات متكاملة تروج الحدث محلياً ودولياً

المصدر: دبي – بشار باغ

بالتزامن مع الأعمال الإنشائية التي تجري على قدم وساق ضمن الجدول الزمني المحدد لإنجاز للموقع، يعمل مكتب إكسبو 2020 دبي على حزمة فعاليات ومبادرات متكاملة على المستوى المحلي والعالمي بهدف تعزيز المشاركة الشاملة للجميع في الحدث، بما يشمل الأفراد والشركات والدول والهيئات المجتمعية والدولية على حد سواء، إلى جانب التعريف بماهية الحدث وأهميته الاقتصادية والثقافية والحضارية والعملية بوصفه منصة مثالية جامعة لتواصل العقول وصنع المستقبل.

ونجح إكسبو في إحداث زخم عالمي في أوساط ريادة الأعمال المجتمعية من مختلف الدول بفضل برنامج الشراكة والابتكار «إكسبو لايف» الذي يأتي ضمن مبادرات إكسبو 2020 الهادفة إلى توحيد الجهود العالمية للتأسيس لإرثٍ إيجابي والعمل معاً لبناء مستقبل مستدام في الإمارات والعالم، ويعمل «إكسبو لايف» على تمويل وتسريع وتعزيز الحلول الابتكارية التي تحسن حياة الناس مع الحفاظ على كوكبنا، ويهدف البرنامج الذي تبلغ ميزانيته 100 مليون دولار على تعزيز قدرة إكسبو الدولي على إظهار كيف أن الابتكار يمكن أن يأتي من كل الأماكن، ويمكن للناس أن يسرعوا وتيرة التقدم ويقودوا الإلهام من أجل مستقبل أكثر شمولا ورخاء، وفي الرحلة نحو إكسبو 2020 دبي يقوم إكسبو لايف بتقديم المنح وجوائز التحدي وتنظيم المناسبات التي تشتمل على تبادل المعرفة وتركيز على محفزات التقدم العالمية: الفرص والتنقل والاستدامة.

وبهدف إشراك الجميع في دولة الإمارات في هذا الحدث التاريخي، تم إطلاق مبادرة #حيّاكم 2020 كبرنامج للتفاعل المجتمعي على المستوى الوطني، وانطلقت الفكرة للمرة الأولى في فبراير عندما قدم ثلاثة طلاب إماراتيين أفكارهم للترحيب بالعالم بعد سماع كلمة ألقاها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال زيارة أجراها لموقع إكسبو، واستخدم خلالها عبارة الترحيب الإماراتية التقليدية «حيّاكم».

فخلال شهر مارس الماضي، ومبادرة وإلهام من ثلاثة طلبة من الإمارات أطلق إكسبو 2020 برنامج التفاعل المجتمعي للترحيب بالعالم وإظهار قيم الكرم وحسن الضيافة التي يتميز بها شعب الإمارات.

وبحس من المسؤولية العالية عند هذا الجيل الجديد، عبّر الطلبة الثلاثة الذين طرحوا المبادرة عن امتنانهم للقيادة الرشيدة التي أولت كل عناية ممكنة لجيل الشباب ممثلة بدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى وجوب أن يكون الشباب حاضراً في قلب إكسبو، مساهماً بأفكاره واقتراحاته، وجاء ذلك إثر كلمة الترحيب الإماراتية الملهمة التي وجهها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال زيارته إلى موقع إكسبو الشهر الماضي فقال للعالم «حياكم على أرض الإمارات» مع التشديد على أهمية إكسبو بصفته منصة دولية مهمة للإمارات تجمع العالم كله.

ويتيح الموقع الإلكتروني لإكسبو 2020 دبي اكتشاف الوسائل العديدة التي يمكن للأفراد من خلالها إظهار روح «حيّاكم» وتنزيل حُزمة الأدوات الرقمية للوسم # حيّاكم 2020 بشكل مجاني.

كما كشف إكسبو 2020 دبي في شهر مارس الماضي عن حملة التسويق الدولية «أهلا بالمستقبل». تدعو الحملة الجميع للانضمام إلى إكسبو 2020 دبي في مسيرته للاحتفال بإنجازات الإنسانية ولدعوة العالم للاتحاد من أجل صنع مستقبل أفضل رافعة شعار «اكتفينا؟ أكيد لا» في تحقيق التقدم.

ويأتي برنامج المتطوعين في مقدمة المبادرات التي طورها إكسبو لتعزيز مشاركة الأفراد في رحلة التحضير لاستضافة الحدث العالمي الضخم، الذي يُقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويهدف البرنامج إلى استقطاب أكثر من 30 ألف متطوّع للمساهمة في تنظيم هذا الحدث وتمثيل دولة الإمارات أمام ملايين الزوّار في الملتقى الذي سيكون علامة فارقةً ومنحىً بارزاً في تاريخ دولة الإمارات والمنطقة. سيؤدي المتطوعون دوراً حيوياً في إكسبو 2020 دبي من خلال ترسيخ قيم حسن الضيافة.