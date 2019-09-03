100 جولة بمشاركة 3 آلاف زائر لإكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - البيان

بعد أكثر من 100 جولة بمشاركة آلاف الزائرين، اختتم إكسبو 2020 دبي إحدى أهم مبادراته للتفاعل المجتمعي التي وقف من خلالها الجمهور خلال الصيف على بعض ما ينتظرهم في الحدث الأروع في العالم وتعرفوا إلى حجم الإنجاز الذي يجري في الموقع لمشروع يرونه ملكاً لهم ومعبراً عنهم.

وتمثل هذه الجولات حلقة من سلسلة من الأنشطة التي ينظمها إكسبو للتفاعل مع المجتمع في دولة الإمارات مع اقتراب انطلاقة الحدث العالمي في أكتوبر 2020، وتهدف هذه الأنشطة إلى تفعيل مشاركة الجميع بتوفير مجموعة من الفرص المتنوعة، لتعزيز التواصل وبث روح الفخر والحماسة في مختلف أنحاء الدولة استعداداً لاستقبال ملايين الزوار من المنطقة والعالم.

وفي دبي الجنوب، حيث يجري العمل على قدم وساق لإنجاز العمل الهائل وصولاً إلى انطلاق الحدث الدولي المرتقب في العشرين من أكتوبر 2020، حظي أكثر من ثلاثة آلاف شخص من 79 جنسية مختلفة بفرصة لرصد التقدم في أعمال إكسبو 2020 قبل نحو 14 شهراً من استقبال الإمارات للعالم في هذا الحدث الضخم.

وصرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال زيارته إلى موقع إكسبو 2020 أخيراً، بأن دبي ستنظم أفضل نسخة على الإطلاق من إكسبو الدولي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر تويتر «نحن جاهزون.. ووعدنا أن يكون أفضل دورة في تاريخ المعرض الممتد 168 عاماً».

ثلاث ساعات فقط كانت كافية لنفاد آلاف المقاعد في جولات إكسبو 2020، نالها حوالي 3 آلاف شخص بينما وصل عدد الطلبات إلى أكثر من 14,000 طلب مشاركة في الجولات وردت من مختلف الإمارات. وفي النهاية كانت النسبة الأكبر للمشاركين من الإمارات والهند والفلبين وباكستان والمملكة المتحدة.

إقبال كبير

وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي لشؤون التفاعل المجتمعي لدى إكسبو 2020: «سعدنا بنجاح الجولات والإقبال الكبير الذي حظيت به من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.

والتي تنبئ عن مدى استعداد وتشوق كل أفراد مجتمع دولة الإمارات لقول «حياكم» للعالم في إكسبو 2020. يبدأ العد التنازلي الشهر المقبل ليفتح الحدث الأكبر في العالم أبوابه لملايين الزوار، وستقام فعاليات للاحتفال مع الجميع بهذه المناسبة ونعمل أيضاً للتحضير لعدد آخر من المبادرات والأنشطة التي تتيح للجميع الفرصة لكي يكونوا جزءاً من مسيرتنا نحو وخلال إكسبو 2020»

وأبدى الزائرون سعادتهم برؤية موقع إكسبو 2020 قبل انتهاء العمل رسمياً فيه، إذ قالت كارين، وهي زائرة كندية «يمكننا دوماً أن نفخر بأننا كنا ضمن مجموعة حصلت على فرصة مبكرة لرؤية الموقع».

أما أحمد من الأردن فأشاد بحسن تنظيم الجولة التي منحت الزائرين فرصة لرؤية كل ما يجري في موقع إكسبو 2020 دبي من أعمال. وقال «إنها تجربة مذهلة. أتحرق شوقاً لإنطلاق إكسبو». وعلى مدار الأسابيع الستة للجولات أقلت حافلات إكسبو 2020 الزوار من نقاط تجمع محددة، بينها دبي مول وأبوظبي مول وعدد آخر من المواقع المختارة في الشارقة والإمارات الشمالية.

تنطلق فعاليات إكسبو 2020 دبي من أكتوبر 2020 وحتى أبريل 2021. ويُتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70% من زوارها من خارج دولة الإمارات، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي. وسيشارك في هذا الحدث الضخم أكثر من 190 دولة سيكون لكل منها جناحها الخاص ــ وهي سابقة أخرى تحدث للمرة الأولى في إكسبو دولي.